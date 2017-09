VERÖFFENTLICHUNG » 15.09.2017

BEWERTUNG » 7 / 9

ARTIST » David Garrett

LABEL » Decca, Universal Music

15.09.20177 / 9

Wer heutzutage immer noch glaubt, die Geige sei ein langweiliges klassisches Instrument, mit dem man höchstens potentielle Schwiegermütter beeindrucken kann, der hat David Garrett noch nicht erlebt. Der sympathische Deutsch-Amerikaner mit dem lässigen Outfit hat bereits mit einigen erfolgreichen Alben bewiesen, wie gut Rockmusik und Klassik zusammenpassen, und füllt mit diesem Konzept regelmäßig die großen Hallen.

Am 15. September wurde sein neues Album „Rock Revolution“ veröffentlicht. David Garrett interpretiert auf seine ganz spezielle, einzigartige Weise Rock- und Pop-Klassiker von Größen wie Phil Collins, Prince, The Verve oder Rage Against The Machine. „Rock Revolution“ zeigt einmal mehr Garretts außergewöhnliches Talent und unterstreicht eindrucksvoll, dass er zu den vielseitigsten und versiertesten Künstlern seines Genres und seiner Generation gehört.

„Jeder einzelne Song ist ein Klassiker“, sagt Garrett. „Von den Rolling Stones über Queen und Michael Jackson bis hin zu Coldplay – sie alle sind wahre Meister und Schöpfer großartiger Melodien. Dass es uns gelungen ist, Klassiker einiger dieser Künstler für ‚Rock Revolution‘ auf meine ganz eigene Weise zu interpretieren, ohne sie ihrer Strahlkraft zu berauben, ist etwas, worauf ich sehr stolz bin.“

Auf „Rock Revolution“ präsentiert David Garrett Hits wie „Born In The USA“, „Eye Of The Tiger“ und „Superstition“ neben dem eigenen, neuen Stück „Duel Guitar versus Violin“. Auch eine ganz besondere Neuinterpretation von Tschaikowskis 1. Klavierkonzert, „Concerto No.1“ ist zu hören.

Das Album passt gut zu Garretts bisher bestem und erfolgreichsten Werk „Rock Symphonies“, das immerhin schon sieben Jahre alt ist. Mit „Rock Revolution“ tritt er in seine eigenen Fußstapfen und die Songauswahl ist überragend. „In The Air Tonight“ gehört zu meinen Favoriten – ebenso das starke „Bohemian Rhapsody“ und die Interpretation von Jacksons „Earth Song“. Mit „Killing In The Name Of“ habe ich allerdings meine Probleme. Okay – man muss nicht alles mögen.

