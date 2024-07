ALEX MOFA GANG besingen den Mann von Gestern

ALEX MOFA GANG veröffentlichen nach „Reich Sein“ und „Treppenhaus“ einen weiteren Vorboten zu ihrem neuen Album „Euphorie am Abgrund“. Das Album erscheint am 11. Oktober 2024 und stellt die große Frage: Wie bleibt man optimistisch in schwierigen Zeiten?

„Mann von Gestern“ ist der vielleicht wichtigste Track des neuen Albums und steht übergreifend für Selbsterkenntnis und Selbstkritik. Alex Mofa Gang antiquirieren den „Mann von Gestern“ und hoffen auf eine bessere, gleichgestellte Zeit. Bis dahin ist allerdings noch ein Stück zu gehen und angefangen wird bei jedem Selbst. Alex Mofa Gang stecken mittendrin.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Desweiteren wird die Band im August noch zwei Shows spielen, bevor es im nächsten Jahr die große „Euphorie am Abgrund“ Tour geht. Unter anderem spielen sie am 11. August als Support von Alkaline Trio in München.

11.08.2024 – Backstage, München (als Support von Alkaline Trio)

23.08.2024 – 24.08.2024 – Kleinstadt Festival, Meppen

ALEX MOFA GANG „Euphorie am Abgrund“ Tour:

Tickets sind ab sofort hier erhältlich.

30.01.2025 – Wiesbaden – Kesselhaus

31.01.2025 – Düsseldorf – Der Hof

01.02.2025 – Kassel – Goldgrube

06.02.2025 – Nürnberg – Club Stereo

07.02.2025 – München – Kranhalle

08.02.2025 – Stuttgart – clubCANN

14.02.2025 – Dresden – Groove Station

15.02.2025 – Berlin – Lido

21.02.2025 – Hamburg – Knust

22.02.2025 – Dortmund – FZW

28.02.2025 – Lingen – Alter Schlachthof

01.03.2025 – Osnabrück – Kleine Freiheit

ALEX MOFA GANG Jahresabschlusskonzert:

21.12.2024 – Hannover, Musikzentrum