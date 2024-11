Jubiläum von BAND AID: neue Version von „Do They Know It’s Christmas?“

Band Aid war eine Wohltätigkeits-Supergruppe, die 1984 von Bob Geldof und Midge Ure gegründet wurde, um Geld für die Bekämpfung der Hungersnot in Äthiopien zu sammeln. Die Single übertraf die Hoffnungen der Produzenten und wurde zu Weihnachten die Nummer eins in zahlreichen Ländern – unter anderem auch in Deutschland. Neuaufnahmen des Songs, um weitere Spenden für wohltätige Zwecke zu sammeln, erreichten ebenfalls die Spitze der Charts: die Version Band Aid 20 im Jahr 2004 und die Version Band Aid 30 im Jahr 2014.

Zum Gedenken an das 40-jährige Jubiläum der Originalaufnahme des Weihnachtsklassikers „Do They Know It’s Christmas?“ und, um weitere Spenden für den Band Aid Trust zu sammeln, werden am. 29. November neu zusammengestellte 1LP- und 1CD-Formate veröffentlicht.

Die neue 2024er Version enthält die Originalaufnahme von „Do They Know It’s Christmas?“ aus dem Jahr 1984, die späteren Versionen Band Aid 20 und Band Aid 30 sowie den 2024 Ultimate Mix – eine neue Bearbeitung, in der die Stimmen der vielen Künstler, die den Song im Laufe der Jahrzehnte aufgenommen haben, neu gemischt wurden. Der Mix wurde von Trevor Horn produziert. Zum ersten Mal auf CD und LP wird die 1985 im Wembley-Stadion aufgenommene Live-Aid-Final-Version des Songs auf der Titelliste der ultimativen Komplettsammlung zu finden sein.

Heute lebt die Hälfte der 600 Millionen hungernden Menschen auf der Welt in Afrika. Band Aid will wieder einmal so viel Geld wie möglich sammeln, um den Betroffenen zu helfen.

Der neue 2024 Ultimate Mix wird von einem neuen Musikvideo begleitet. Ein Kurzfilm, der ebenfalls veröffentlicht werden soll, ist die Weiterentwicklung des Videos, ein alternatives und erweitertes Stück, das die Entstehungsgeschichte der Single und ihre Reise über die letzten 40 Jahre vorstellt.

Titelliste CD

Band Aid – Do They Know It’s Christmas? – 1984 Version

Band Aid 20 – Do They Know It’s Christmas? – 2004 Version

Band Aid 30 – Do They Know It’s Christmas? – 2014 Version

Band Aid – Do They Know It’s Christmas? – 2024 Ultimate Mix

Band Aid – Do They Know It’s Christmas? – Live at Wembley Stadium, 1985

Titelliste 12″

Side A

1. Band Aid – Do They Know It’s Christmas? – 1984 Version

2. Band Aid 20 – Do They Know It’s Christmas? – 2004 Version

3. Band Aid 30 – Do They Know It’s Christmas? – 2014 Version

Side AA

1. Band Aid – Do They Know It’s Christmas? – 2024 Ultimate Mix

2. Band Aid – Do They Know It’s Christmas? – Live at Wembley Stadium, 1985