Bryan Ferry kündigt seine neue Werkschau an: “Retrospective: Selected Recordings 1973-2023” erscheint am 25. Oktober 2024 via BMG

Die Songkollektion gibt erstmals einen genauen Überblick über Bryan Ferrys Solokarriere und stellt somit einen in seiner Tiefe absolut einzigartigen Einblick in das musikalische Schaffen des Briten dar.

Das Album wird in verschiedenen Formaten veröffentlicht, darunter ein 5CD Deluxe Boxset inklusive 81 Songs, einem 100-seitigen Hardback-Buch mit zahlreichen Linernotes sowie raren und unveröffentlichten Fotos und Bildern. Auf der 2LP Gatefold-Edition ist “The Best Of Bryan Ferry” in Form von 20 Songs enthalten, erhältlich in schwarzem Vinyl sowie verschiedenen Varianten inklusive einer grün/ blauen Version und einer Clear-Vinyl-Pressung.

Alle Songs sind ebenfalls auf einer 1CD enthalten, die von einem Booklet mit Linernotes und Fotos begleitet wird. In der digitalen Version sind 81 Tracks als Stream/ Download zu finden, inklusive des brandneuen Songs “Star” – Bryan Ferrys erstem neuen Stück in über einer Dekade.

Bryan Ferrys 2024er Neuinterpretation von Bob Dylans “She Belongs To Me” ist hier zu hören: