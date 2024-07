MIGHTY OAKS – Neue Single / Neues Album / Tour

Nach „Endless Summer“ und der Ankündigung ihres neuen Albums „High Times“ für den 13. September 2024 veröffentlichen die Mighty Oaks mit „Go To Hell“ eine weitere Vorab-Single via Howl Records / The Orchard.

„Go To Hell“ ist ein kraftvoller Song über das Erwachsenwerden und die Selbstfindung. Es ist eine aufrichtige Hymne über die Suche nach sich selbst und dass das manchmal eine ganz schön lange Reise sein kann. Vielleicht sogar eine, die nie aufhört. Aber das ist okay, wenn man auf dem Weg glücklich und zufrieden ist – und wenn das jemandem nicht gefällt, dann kann er gerne “zur Hölle fahren”.

Der Song kombiniert akustische Elemente und schafft so eine einzigartige Atmosphäre, die sowohl zum Nachdenken als auch zum Mitsingen anregt. Mit seinem reduzierten Arrangement liegt der Schwerpunkt eindeutig auf dem harmonischen Gesang des Indie-Folk-Trios.

Mighty Oaks bestehen aus drei Mitgliedern aus unterschiedlichen Ländern – Ian Hooper (USA), Claudio Donzelli (Italien) und Craig Saunders (UK) – und haben sich mit ihrer authentischen und emotionalen Musik einen Namen gemacht. Ihre Alben und Singles, wie „Brother“ und „Just One Day“, haben international Anerkennung gefunden. Die Band hat zahlreiche Konzerte und Festivals in Europa gespielt, darunter Auftritte in renommierten Locations und auf Festivals wie dem Lollapalooza, dem Montreux Jazz Festival, Hurricane/Southside und Rock am Ring/Rock im Park. Mighty Oaks begeistern ihr Publikum regelmäßig mit ihren energischen und gefühlvollen Live-Auftritten.

Nach vier Alben und vier EPs mit weltweiten Charterfolgen, diversen TV-Auftritten (u.a. bei „Sing meinen Song“) und ausverkauften Tourneen beginnt mit dem am 13.09.2024 erscheinenden fünften Album „High Times“ ein weiteres Kapitel für Mighty Oaks. Es erscheint digital, auf CD, Vinyl und als limitiertes Album-Bundle mit exklusiven Ticket für eine der drei Shows zum Albumrelease, die am 13.09. im Carl-Orff-Saal in München, am 14.09. in der Heilig-Kreuz-Kirche in Gelsenkirchen und am 16.09.2024 in der Kulturetage in Oldenburg stattfinden.

Die Tour zum Album startet am 01.10.2024 und führt die Band den gesamten Oktober auf 23 Konzerten durch Deutschland, Österreich, Schweiz und Benelux. Natürlich auf einer speziellen Akustik-Tournee in ausgewählten Veranstaltungsorten und Konzerthäusern. „Es gibt keine bessere Art und Weise, unsere Musik und das neue Album zu präsentieren als akustisch, in der reinsten Form“, erklärt Ian. „Es ist eine fantastische Gelegenheit, die Verbindung zu unseren Fans wieder herzustellen – oder überhaupt zu allen, die handgemachte, authentische Musik lieben. Und so viele der Veranstaltungsorte sind magisch.“

Mighty Oaks kündigen desweiteren Live-Shows für 2024 an:

13.09. München, Carl-Orff Saal (Release Show)

14.09. Gelsenkirchen, Heilig-Kreuz-Kirche

15.09. Kultur im Zelt, Braunschweig

16.09. Oldenburg, Kulturetage

19.09. Imperial Theater, Hamburg (Reeperbahn Festival)

01.10. Dresden, Kulturpalast

02.10. Jena, Volkshaus

03.10. Prague, Palac Akropolis

04.10. München, Prinzregententheater

06.10. Zurich, Theater 11

07.10. Augsburg, Parktheater

08.10. Füssen, Festspielhaus

10.10. Linz, Posthof Linz

11.10. St. Pölten, Festspielhaus

13.10. Erlangen, Heinrich Lades Halle

14.10. Leipzig, Haus Auensee

15.10. Berlin, Theater des Westens

16.10. Neubrandenburg, Konzertkirche

18.10. Amsterdam, Zonnehuis

19.10. Darmstadt, Staatstheater

20.10. Stuttgart, Hegel Saal

21.10. Mannheim, Capitol

23.10. Bochum, Christuskirche

24.10. Köln, Philharmonie

26.10. Osnabrück, Rosenhof

27.10. Bremen, Schlachthof

28.10. Rostock, MOYA

29.10. Hamburg, Laeiszhalle