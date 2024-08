Noga Erez und Kate Nash neu im Konzertprogramm des Reeperbahn Festivals

Im Live-Konzertprogramm des Reeperbahn Festivals gibt es Neuzugänge zu vermelden, allen voran Sängerin und Produzentin Noga Erez, die mit ihren Alben „Off The Radar“ und „Kids“ bereits eindrucksvoll gezeigt hat, dass ihr moderner Pop mit R’n’B, Hip-Hop und Electro-Anleihen die Trends von morgen setzt, als ihnen zu folgen und nun mit ihrem neuen Album „The Vandalist“ ein weiteres Meisterwerk voller Hooks und kritischen Lyrics bereithält.

Von Songwriterin, Schauspielerin und ehemaligen ANCHOR-Jurorin Kate Nash (GBR) darf man behaupten, dass es keine mediale Disziplin zu geben scheint, in der sie nicht zu brillieren wüsste. In ihrer musikalischen Karriere schlug sie mit Alben wie „Made of Bricks“, „Yesterday Was Forever“ meisterhaft unerwartete Haken zwischen Alt-Pop, Indie, R’n‘B oder Folk oder der schieren Punk-Power früher Riot-Grrrl-Bands. Auch ihr neuestes Werk „9 Sad Symphonies“, eine smoothe Songsammlung von orchestraler Schönheit und Eleganz, liefert konsequent Unerwartetes und präsentiert völlig neue künstlerische Facetten.

Mit ihrem Bollwerk aus Breakbeats, Hip House, Dance-Pop und Techno, gepaart mit Erotik und vor Style triefender Selbstermächtigung im allerbesten Sinne, gilt Performerin, heimliche Ikone und Rap-Diva mit Punk-Attitüde M¥SS KETA (ITA) als eine der innovativsten Künstler*innen Italiens. Live ein echtes Naturereignis!

Mit Zaho de Sagazan (FRA) beehrt uns eine Multiinstrumentalistin und Songwriterin neuen Formats, der die virtuose Verschmelzung unterschiedlichster Stilrichtungen von French Pop über Minimal Synth und Electro bis zu Chansons mühelos gelingt, wie ihr 2023 erschienenes Debüt „La symphonie des éclairs“ beweist – in ihrer Heimat wird sie bereits als große Hoffnung des Nouvelle chanson française gehandelt.

AUSSERDEM BESTÄTIGT:

MC WINDHUND (DEU), The Joy (ZAF), Anna B Savage (GBR), El Perro del Mar (SWE), MISO EXTRA (GBR), Bongeziwe Mabandla (ZAF), The Hi-Hats (DEU), Folk Bitch Trio (AUS), Suzan Köcher’s Suprafon (DEU), Ami Warning (DEU), Tanner Adell (USA), Letters Sent Home (DEU), Bleeker (CAN), Housewife (CAN), Ditty (DEU/IND), Dominique Fils-Aimé (CAN), Hotel Mira (CAN/USA), Jesse Roper (CAN), Katie Tupper (CAN), Pallmer (CAN), BLUAI (BEL), Czeslo (DEU), Slow Spirit (CAN), Peter aus der Mozartstraße (DEU), metty (DEU), Pablu (DEU), So Soon (DEU), Yikes (SWE), Florence Besch (DEU/LUX), Aysanabee (CAN), Maho G (TUR), PLAIINS (DEU), Lina Bó (DEU), Suzan (DEU/TUR), Betti Kruse (DEU), Sebastian Gaskin (CAN), Ben Goldsmith (USA), Ammoye (CAN), Altered by Mom (CAN), Marta Knight (ESP), Musgö (ESP), Eva Ryjlen (ESP), Gilipojazz (ESP), Ila Barker (CAN), Devarrow (CAN), Tara MacLean (CAN), Ajukaja & Mart Avi (EST), Manna (EST), Night Tapes (EST), You Thant (SWE), Neumatic Parlo (DEU), Defences (GBR), Rita Ray (EST), Lazarvs (HUN), Grimelda (CAN), Clothing Club (DNK), KUSK & Óviti (ISL), Soeckers (DEU), Cockhouse (SWE).