Silbermond: „Zusammen Abschied (Live im Theater des Westens)“

Mit „AUF AUF – Live im Theater des Westens“ haben sich Silbermond im Herbst des letzten Jahres einen Traum erfüllt. Die Band zwei exklusive Konzerte auf der wunderschönen Bühne des Theaters des Westens in Berlin. Zum ersten Mal überhaupt in einem voll bestuhlten Theater und mit zehn Gastmusiker:innen. Im Gepäck alle zwölf Songs ihres aktuellen Albums „AUF AUF“ in einem besonderen Arrangement. Kürzlich erschien daraus “Zusammen Abschied”.

„Wir hatten schon immer den Traum einer so besonderen Show“, erzählt Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß. „Am Anfang war es nur eine kleine Idee. Aber dann haben wir uns einfach getraut. Raus aus der Komfortzone und auf unser Bauchgefühl hören. Gemeinsam groß denken und schauen, wo es uns hinträgt. Erst nur als Band, aber dann mit immer mehr Musiker:innen, die mit ihrer Leidenschaft und ihrem Vertrauen, musikalisch, aber auch menschlich, dazu beigetragen haben, dass am Ende diese so besonderen und in der Tat einmaligen Konzerte entstanden sind“.

Denn für „AUF AUF – Live im Theater des Westens“ arrangierte die Band alle Songs gänzlich neu. Unterstützt von Backings, Streichern, Keyboards, Percussions und einem weiteren Gitarristen sind so emotionale, facettenreiche Versionen der zwölf Songs von „AUF AUF“ entstanden.

Das Livealbum erscheint am 30. August 2024!