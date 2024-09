The Beatles – 8LP Box „1964 U.S. Albums In Mono“ im November

Die sieben Beatles-Alben, die ursprünglich zwischen Januar 1964 und März 1965 von Capitol Records und United Artists für die Veröffentlichung in den USA zusammengestellt wurden, sind von den originalen Mono-Masterbändern analog für 180-Gramm-Vinyl geschnitten worden und werden am 22. November von Apple Corps Ltd./Capitol/UMe weltweit veröffentlicht. Die sieben Mono-Alben, die seit 1995 auf Vinyl vergriffen sind, können ab sofort in einer neuen Acht-LP-Box mit dem Titel „The Beatles: 1964 U.S. Albums In Mono“ vorbestellt werden, wobei sechs der Titel auch einzeln erhältlich sind.

Alle sieben Alben – „Meet The Beatles!“, „The Beatles‘ Second Album“, „A Hard Day’s Night (Original Motion Picture Sound Track)“, „Something New“, „The Beatles‘ Story (2LP)“, „Beatles ’65“ und „The Early Beatles“ – verfügen über originalgetreu reproduzierte Artworks und neue vierseitige Einleger mit Essays des amerikanischen Beatles-Historikers und Autors Bruce Spizer. Die neuen Vinyl-Lackfolien der Alben wurden von Kevin Reeves in den East Iris Studios in Nashville geschnitten. Das Box-Set enthält alle sieben Alben, die bis auf „The Beatles‘ Story“ auch einzeln erhältlich sind.

Historie:

Am 7. Februar 1964 versammelten sich schreiende und schwärmende Fans auf dem New Yorker John F. Kennedy International Airport, um einen Blick auf John, Paul, George und Ringo zu erhaschen, als die Beatles erstmals amerikanischen Boden betraten. Zwei Abende später, am 9. Februar, schalteten 73 Millionen Zuschauer in den USA und Millionen weitere in Kanada den Sender CBS ein, um das amerikanische Fernsehdebüt der Beatles in der „Ed Sullivan Show“ zu sehen. In diesem kulturellen Wendepunkt der amerikanischen Geschichte spielten die Beatles in der Live-Sendung fünf Songs. Die „Beatlemania“, die in Großbritannien, der Heimat der Beatles, bereits in voller Blüte stand, explodierte in Amerika und auch weltweit. Die “britische Invasion” der Popmusik hatte begonnen.

Kurz vor dem geschichtsträchtigen Besuch der Beatles in den USA sicherte sich Capitol Records in einem Vertrag mit EMI die Exklusivrechte für die Veröffentlichung der Aufnahmen der Band in den USA. Das traditionsreiche Plattenlabel veröffentlichte am 20. Januar 1964 im Eiltempo Meet The Beatles! Das Album enthält 12 Titel, die größtenteils aus dem britischen Album With The Beatles (veröffentlicht am 22. November 1963) stammen. Um das originelle Songwriting der Band zu präsentieren, ersetzte Capitol fünf Coversongs aus dem britischen Album durch drei Originale: beide Seiten der ersten Capitol-Single der Beatles („I Want To Hold Your Hand“/„I Saw Her Standing There“) und die B-Seite der letzten britischen Single („This Boy“). Das Album erreichte Platz 1 und hielt sich elf Wochen lang an der Spitze. Es war der Auftakt zu einer Reihe von Beatles-Alben, die von Capitol für den amerikanischen Markt zusammengestellt, betitelt und verpackt wurden.

Bis Anfang April wurden mehr als 3,6 Millionen „Meet The Beatles!“-Alben verkauft und bei den Singles erreichten die Beatles am 4. April die Top-5-Positionen der Billboard Hot 100 – ein Chartrekord, der bis heute Bestand hat. Am 10. April veröffentlichte Capitol das zweite Album der Beatles The Beatles‘ Second Album. Die elf Titel umfassen die fünf Coverversionen, die nicht auf Meet The Beatles! enthalten waren, drei Songs, die zuvor in den USA von den Labels Swan und Vee-Jay veröffentlicht worden waren, sowie die B-Seite der US-Single „Can’t Buy Me Love“ („You Can’t Do That“) und zwei neue Songs, die im März während der Aufnahmen für den bald erscheinenden Debütfilm der Band, „A Hard Day’s Night“, aufgenommen wurden („I Call Your Name“ und eine Coverversion von Little Richards „Long Tall Sally“). Nach der Veröffentlichung löste The Beatles‘ Second Album den Longplayer Meet The Beatles! an der Spitze der Billboard-Albencharts ab und hielt sich fünf Wochen lang auf Platz 1.

Am 26. Juni veröffentlichte United Artists das US-Soundtrack-Album zu A Hard Day’s Night, das im August landesweit in die Kinos kam. Neben dem beschwingten Titelsong enthält das Album „Can’t Buy Me Love“, „And I Love Her“ und fünf weitere Beatles-Originale sowie vier von George Martin arrangierte Orchester-Instrumentalstücke von Beatles-Songs. Der Soundtrack stand 14 Wochen in Folge auf Platz 1 der Billboard-Albumcharts und hielt sich insgesamt 51 Wochen in den Hitlisten. Capitol veröffentlichte „A Hard Day’s Night“ als Single, die in kürzester Zeit die Billboard Hot 100 Charts anführte und mehr als eine Million Exemplare verkaufte.

Das am 20. Juli von Capitol veröffentlichte Album Something New der Beatles enthält fünf Songs aus dem Film A Hard Day’s Night und sechs für Amerika neue Titel, darunter „Things We Said Today“ und „Any Time At All“. Something New hielt sich neun Wochen lang auf Platz 2 der Billboard-Albumcharts, knapp unterhalb des Soundtracks.

A Hard Day’s Night, der im August in die amerikanischen Kinos kam, war ein Kassenschlager und wurde von den Kritikern hoch gelobt und erhielt zwei Nominierungen für die Academy Award. Wenige Tage nach der Veröffentlichung des Films kehrten die Beatles nach Nordamerika zurück und spielten vom 19. August bis zum 20. September 32 Konzerte in den USA und Kanada.

Capitols nächste Beatles-Veröffentlichung war am 23. November: The Beatles‘ Story, auf dem Cover beschrieben als „A Narrative and Music Biography of Beatlemania on 2 Long-Play Records“. Das Doppelalbum im Klappcover ist eine charmante Mischung aus Interviewausschnitten und Witzen der Bandmitglieder, Ausschnitten aus Beatles-Songs, Instrumentalversionen von Beatles-Songs, die von den Hollyridge Strings vorgetragen werden, Erzählungen und Beatles-Geschichten von John Babcock und anderen – sowie verschiedenen anderen Kleinigkeiten. Die Gesamtlaufzeit des Doppelalbums ist mit 50 Minuten auf den vier Seiten relativ kurz.

Capitol beendete das Jahr 1964 mit dem zukunftsweisenden Album Beatles ’65, das am 15. Dezember im Eiltempo veröffentlicht wurde und auf seinem Cover „Great New Hits by John, Paul, George und Ringo“ versprach. Das Album enthält acht Titel des britischen Nummer-1-Albums Beatles For Sale (erschienen am 4. Dezember) sowie drei weitere, für Amerika neue Songs, darunter „I’ll Be Back“ und beide Seiten der letzten britischen Single der Band („I Feel Fine“/„She’s A Woman“). Rechtzeitig zu den Feiertagen erschienen, verkaufte sich Beatles ’65 innerhalb der ersten zwei Wochen nach Veröffentlichung fast zwei Millionen Mal und hielt sich neun von 71 Wochen auf Platz 1 der Billboard-Albencharts.

1964 war für die Beatles in den USA (und auf der ganzen Welt) ein hervorragendes Jahr, selbst nach den Maßstäben der Band selbst, die als „das Beste vom Besten“ gilt. Die Beatles erreichten 17 US-Top-40-Singles, darunter sechs Nummer-1-Singles, sechs Top-10-Alben, darunter vier Nummer-1-Alben, und einen Blockbuster-Film. Bis zum Jahresende hatte Capitol mehr als 15 Millionen Beatles-Platten verkauft.

Capitol veröffentlichte The Early Beatles am 22. März 1965. Die elf Titel des Albums wurden in den USA zuerst von Vee-Jay Records veröffentlicht, beginnend im Februar 1963 mit der Single „Please Please Me“/„Ask Me Why“, der Rest wurde im Januar 1964 auf dem Album Introducing The Beatles von Vee-Jay veröffentlicht. Bei Vee-Jay erschienen Anfang 1964 auch drei Songs aus diesem Album als hitverdächtige US-Singles („Twist And Shout“, „Do You Want To Know A Secret“ und „Love Me Do“). Capitol erhielt im Oktober 1964 nach einer Einigung mit Vee-Jay die exklusiven amerikanischen Veröffentlichungsrechte für diese Titel, die unter dem Titel The Early Beatles als Capitol-Debüt erschienen.

Sechzig Jahre später ist die Beatlemania zeitlos. Das Leuchtfeuer der Beatles wird mit jeder Generation weitergetragen und durch die kreative Erforschung der Musik und der kulturellen Bedeutung der Band durch Musiker, Filmemacher, Schriftsteller und andere Fans aller Couleur erneuert.

The Beatles: „1964 U.S. Albums In Mono“ (8LP 180g vinyl box set)

(alle Alben außer „The Beatles‘ Story“ auch einzeln erhältlich)

Meet The Beatles!

(Capitol Records: veröffentlicht am 20. Januar 1964; 11 Wochen auf Platz 1)

(Capitol Records: veröffentlicht am 10. April 1964; fünf Wochen auf Platz 1)

(United Artists: veröffentlicht am 26. Juni 1964; 14 Wochen auf Platz 1)

(Capitol Records: veröffentlicht am 20. Juli 1964; neun Wochen auf Platz 2)

(Capitol Records: veröffentlicht am 23. November 1964; erreichte Platz 7)

(Capitol Records: veröffentlicht am 15. Dezember 1964; neun Wochen auf Platz 1)

(Capitol Records: veröffentlicht am 22. März 1965; erreichte die Nr. 43)

Mastering-Notizen:

Diese Alben wurden von den Original-Masterbändern unter Verwendung eines vollständig analogen Signalwegs und unter ständiger Bezugnahme auf die ersten Pressungen der Originalalben für Vinyl geschnitten. Sie wurden mit einem Studer A80 Master-Recorder mit analogen Vorhör- und Programmpfaden und einer Neumann VMS70 Schneidemaschine hergestellt, die 1971 in den Capitol Studios installiert wurde. Diese spezielle, rein analoge Schnitttechnik ermöglicht die originalgetreue Wiedergabe des gesamten musikalischen Spektrums und der Dynamik, die auf den Originalbändern vorhanden sind.