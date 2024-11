Club-Shows haben immer wieder etwas Besonderes. Die Künstler*innen sind näher, das Erleben ist intensiver, die Fans (oft) etwas herzlicher und familiärer. Umso schöner, im Düsseldorfer Haus der Jugend eine Band begrüßen zu dürfen, die mit einer Mischung aus Alternative Indie, Post Hardcore und Post Rock schon seit 2016 von sich reden macht: Kind Kaputt.

Den Anfang jedoch macht die Female Fronted Punkrock-Band Burn Juniper. Die Combo gibt es erst seit 2023, doch die Live-Präsenz ist deutlich zu spüren. Den Raum verlassen haben zumindest die wenigsten, was Sängerin Jasmin augenzwinkernd in einer der Ansagen feststellt. Es wird ein solides Set geliefert, die Kopfnicker sind auf ihrer Seite, auch wenn größere Interaktion ausbleibt – das wird allerdings in erster Linie an der Unbekanntheit der Band liegen.

In der Umbaupause wird aus der während Burn Juniper doch recht gut gefüllt wirkenden Bühne – mit Verstärkern, Kabeln und Boxen – eine recht spartanische Angelegenheit. Statt das Schlagzeug mittig im Hintergrund zu platzieren, nimmt Drummer Mathis Kerscher in der rechten Bühnenhälfte Platz; mit Blickrichtung zu seinen beiden Kollegen. Johannes Prautzsch (Gesang, Gitarre) und Konstantin Cajkin (Gitarre) treten mit schlankem Equipment auf – das aber einiges in sich bereithält. Sänger Johannes spielt schließlich Bass und Gitarre auf einem Instrument. Wie genau das geht, verriet er 2023 in einem Interview mit Bass & Gitarre (https://www.gitarrebass.de/stories/kind-kaputt-im-interview/)

In dichten Nebelschwaden verschwindend startet das Trio mit dem ersten Song „Glücklich sein“. Direkt von der ersten Silbe an zeigt sich das Publikum textstark – und wird es auch für den Rest des Abends bleiben. Das zeigt sich besonders deutlich bei „Gründe“: Kurz vor dem Refrain stoppt die Band kurz – und das Publikum übernimmt einfach lautstark den Gesang. Man sieht den Musikern förmlich an, wie die Kinnlade runterklappt; damit hatten sie nicht gerechnet. Doch die positive Überraschung zaubert nur ein noch dickeres Grinsen auf die Gesichter der Drei. Kurz zuvor durften sie verkünden, dass sie erstmals in der Bandgeschichte eine Headliner-Show im Vorverkauf ausverkauft haben.

Das Publikum dankt es mit einer großen Sause vor der Bühne, inklusive Moshpit und allem, was dazugehört. Kind Kaputt kann man musikalisch wie thematisch ohne großes Zögern mit Bands wie Heisskalt, Sperling oder Fjørt in eine Schublade werfen, wenngleich etwas poppiger. Tiefgehende, melancholische Texte mit einem Funken Hoffnung treffen dabei auf atmosphärisch dichte Klänge. Für „Leichter“ wird die Akustik-Gitarre inklusive Mundharmonika ausgepackt, um „mal was Neues auszuprobieren“. Höhepunkt des Abends ist sicherlich „Wasser“, vorletzter Song im Set, bei dem die von Johannes per Handbewegung erwünschte Wall of Death den kompletten Raum vereinnahmt – ein runder Abschluss für einen emotionsgeladenen Abend.

Setlist KIND KAPUTT am 8.11.24 im Haus der Jugend, Düsseldorf

1. Glücklich sein

2. Bleiben

3. Gegen Dich

4. Gründe

5. Anfang & Ende

6. Schwertschlucken

7. Nadel

8. Schuld

9. Stolpern

10. Leichter(Acoustic)

11. Wartezimmer

12. Wir bleiben hier stehen

13. Vergessen

14. Alles erreichen

Encore:

15. Normal

16. Wasser

17. Akzeptieren