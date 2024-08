Am Freitag, 23.8.2024, war die Welt noch in Ordnung, als bei bestem Spätsommerwetter das Open Air mit Peter Fox in der fantastischen Location im Saarland stattfand. Die Konzerte am Losheimer Stausee sind immer eine Reise wert, auch wenn die begrenzte Parkplatz-Situation manchmal viel Geduld erfordert. Wenn das Gelände mit knapp 19.000 Besucher*innen ausverkauft ist, muss man bisweilen einen längeren Fußweg in Kauf nehmen.

Support Bensh startete um 20.25 Uhr seinen knapp halbstündigen Set. Er ist Mitglied der Liveband von Peter Fox und heizte mit seinem Urban Pop ordentlich ein. Die Band bestand aus einem DJ, Schlagzeug und Backgroundgesang. Bensh hat eine soulige Stimme, die aber zeitweise durch das eingesetzte Autotune nicht zur Geltung kam. Schade, denn Songs wie „Batman“ und „Over“ wussten durchaus zu überzeugen. Letzteren Titel gab es übrigens am Abend noch ein zweites Mal, da Peter Fox ihn ebenfalls als Duett mit Bensh in seinen Set genommen hatte.

Als Peter Fox und Band dann um 21.25 Uhr ihre Show starteten, kam die Lightshow perfekt zur Geltung. Es ist schon eine grandiose Kulisse am See, wo das Gelände nach hinten ansteigt und unter hohen Bäumen endet. Perfekt, damit alle von ihrem Platz etwas sehen können und der See ein schönes Bühnenbild abgibt. Logisch, dass der Abend mit „Haus am See“ enden musste, aber dazu später mehr.

Im Vorjahr war Peter Fox noch mit seiner Tour zum Album „Love Songs“ vor der Porta Nigra in Trier. Jetzt war die Zahl der Fans natürlich um einiges größer, doch wieder gab es das Konzept eines großen Liveclubs. Das Bühnenbild sah eine Galerie im Hintergrund vor und hier versammelte sich eine große Gruppe von Tänzer*innen. Neben der professionellen Tanzgruppe aus Berlin, die die Tour begleitet, darf sich an jedem Ort auch eine regionale Tanzgruppe unter die Profis mischen. Fortan gab es bis Konzertende eine große Party vor und hinter der Bühne, zu der sich in der zweiten Konzerthälfte auch Fans aus den ersten Reihen hinzu gesellen durften.

Musikalisch war eine Mischung aus Songs von „Stadtaffe“ und „Love Songs“ zu erwarten, außerdem einige Titel der Band SEEED, deren Frontduo Peter Fox gemeinsam mit Dellé bildet. Aktuell und tanzbar ging es los mit „Toast“, „Vergessen wie“ und „Ein Auge blau“. Dann folgte der letzte große Solohit „Zukunft Pink“ zunächst noch in abgespeckter Version.

Nach „Weiße Fahnen“ folgte mit „Kopf verloren“, „Lok auf 2 Beinen“ und dem formidablen Berlin-Song „Schwarz zu blau“ das erste Triple vom Debütalbum, das entsprechend abgefeiert wurde. Und weiter ging die Sause mit den Seeed-Covern „Augenbling“, „Hale-Bopp“ und „Ticket“. Reggae und Funk zogen sich durch den ganzen Set, wurden hier aber besonders abgefeiert.

Äußerst entspannt kam „Kein Regen in Dubai“ rüber, doch zum Schluss ging es mit „Schüttel deinen Speck“, „Hübsches Ding“ und „Zukunft Pink“ (diesmal in kompletter Version) nochmal in die Vollen. Es war schon 22.45 Uhr und das Publikum in absoluter Feierlaune. Kein Wunder, bei dieser großartigen Band, zwei stimmgewaltigen Backgroundsängerinnen und der tanzenden Meute.

Als Zugaben waren zunächst nur noch „Stadtaffe“ und „Alles neu“ vorgesehen, doch das konnte natürlich nicht alles sein. Als ein Teil des Publikums schon auf dem Weg nach draußen war, gab es noch eine Klavierversion von „Haus am See“, wobei der Gesang hauptsächlich von den Zuschauer*innen kam. Ein wunderschöner Abschluss für ein stimmungsvolles Konzert, das man damit um 23.05 Uhr beendete.

Am Samstagabend war es leider nicht so lässig, obwohl ich mich sehr auf ein Wiedersehen mit PUR gefreut hatte. Zur Anreise am Nachmittag herrschte noch bestes Wetter mit Temperaturen um die 30 Grad, doch es war schon recht schwül und windig: Die Anzeichen standen auf Sturm und gegen 17 Uhr kam die offizielle Unwetterwarnung, die zur Konzertabsage führte. Es war die richtige Entscheidung, denn nach 20 Uhr ging ordentlich was runter und Gewitter beherrschten die komplette Region. Es wäre in Chaos ausgeartet, hier eine Evakuierung durchführen zu müssen. Hoffen wir, dass es einen Nachholtermin geben wird. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Die Saison am See ist noch nicht beendet! Am Freitag, 30.8.2024 ist Schlagerbarde Dieter Thomas Kuhn zu Gast. Und am 31.8.2024 wird es dann elektronisch mit dem LUCKY LAKE Festival und einer Reihe bekannter DJs.

Der erste Headliner für 2025 steht auch schon fest: Am 29.8.2025 gibt sich Johannes Oerding die Ehre! Tickets sind bereits erhältlich.