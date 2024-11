Charles M. Schulz "Feiern mit den Peanuts. Das Beste von Charlie Brown, Snoopy & Co."

Die Comic-Strips mit den weltberühmten „Peanuts“ wurden am 2. Oktober 1950 von Zeichner Charles M. Schulz ins Leben gerufen und erschienen bis zum Tod des Zeichners ganze fünfzig Jahre in über 2.600 Zeitungen aus 75 Ländern, was eine Übersetzung in 21 Sprachen zur Folge hatte. Von weiteren Superlativen wollen wir gar nicht reden, denn natürlich gab es auch Werkausgaben in Buchform, Fernsehserien und Kinofilme mit den bekannten Figuren namens Charlie Brown, Snoopy, Lucy und Linus van Pelt, Schroeder, Peppermint Patty und Marcie. Zudem erfreute sich der kleine gelbe Vogel Woodstock großer Beliebtheit und wurde nach dem weltberühmten Musikfestival im Jahr 1969 benannt.

Zum 75jährigen Jubiläum der Peanuts erfährt die illustre Truppe auch vom Reclam-Verlag eine entsprechende Würdigung. Das nicht in Form eines Buches, sondern als Kalender, den man immer wieder verwenden kann, da er nicht mit einer Zeitleiste versehen ist. Das ist übrigens nicht die erste Hommage des Verlags an die Comicstrips, denn es gibt bereits einige der berühmten gelben Bücher mit Titeln wie „Snoopy für alle Lebenslagen“, „Peanuts für alle Lebenslagen“ und „Advent mit den Peanuts“.

Jetzt aber wird gefeiert: „Feiern mit den Peanuts“ verspricht im Untertitel „Das Beste von Charlie Brown, Snoopy & Co.“. Vermutlich hätte man für den schönen Tischaufsteller fast alle Strips mit den Lebensweisheiten und lustigen Anekdoten der kleinen Truppe verwenden können. Es ist eine wunderbare Zeitreise durch die kultige Welt von all den unvergesslichen Figuren – Tag für Tag, Woche für Woche, oder einfach, wenn man sich von der guten Laune der Peanuts anstecken lassen möchte.

120 Seiten wurden gefüllt. Die Strips sind fast alle schwarz-weiß, die Rückseite zeigt in feinem Reclam-gelb einzelne Figuren in verschiedenen Ausführungen. Zur zeitlichen Einordnung ist jeder Strip mit dem ersten Erscheinungsdatum versehen, was mir sehr gut gefällt.

Mit seinen zeitlosen Bildern und tiefgründigen Weisheiten ist der Peanuts-Tischaufsteller ein amüsanter Begleiter, der den stressigen Alltag fröhlicher und entspannter macht. Ob zum Geburtstag, zu Weihnachten oder zum 75. Ehrentag der Peanuts: ein wunderbar nostalgisches Geschenk für alle Fans von Snoopy und seinen Freunden.