Stephan Rehm Rozanes und Fabian Soethof "Back for Good: Warum uns die Musik der 90er nicht loslässt"

„Back For Good“ – einen passenderen Titel für dieses Buch als das Zitat von Take That hätte man wohl kaum finden können. Die 90er Jahre waren ein so grandioses und vielschichtiges Musikjahrzehnt, dass es einen dicken Wälzer braucht, um dem gerecht zu werden. Die Autoren Stephan Rehm Rozanes und Fabian Soethof gehen mit uns auf Zeitreise und es gelingt ihnen, allen großen Bands jener Epoche gerecht zu werden und auch die möglichen Verknüpfungen zwischen den Genres zu erkennen. So stand direkt nach dem frühen Tod des Grunge der Britpop zur Wachablösung bereit – und auch dessen Herrschaft war nur von relativ kurzer Dauer.

Es geht um die Backstreet Boys, Blur, Echt, Guns N’ Roses, H-Blockx, The Kelly Family, Madonna, Nirvana, Oasis, R.E.M., Take That, Scooter, Spice Girls, U2 und viele andere. Das Phänomen des Eurodance wird ebenso beleuchtet wie ein letztes Aufbäumen des Classic Rock mit „Wind Of Change“. Es geht den Autoren um mehr, als nur darum, die Bands zu beschreiben. Sie wollen Hintergründe und Kausalitäten beleuchten, was ihnen sehr gut gelingt. Schließlich waren und sind beide beim Musikexpress aktiv und gelten als Meister ihres journalistischen Fachs.

Ergänzt werden die Ausführungen mit aussagekräftigen Playlists zu Bands und Musikstilen. Außerdem füllen eine Reihe von Interviews die Seiten. Neben vielen Schwarz-weiß-Illustrationen finden sich zudem einige farbige Fotos auf Glanzpapier in der Mitte. Alles in allem zeichnet dieses ordentliche Kompendium auf gut 350 Seiten ein nachhaltiges Bild der 90er Jahre. Man kann die interessanten Kapitel einzeln lesen – das Buch lässt sich aber auch am Stück genießen und verliert nie an nostalgischem Reiz.