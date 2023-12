André Rieu und das Johann-Strauss-Orchester "Јеԝеlѕ οf Rοmɑոсе"

Wenn die Weihnachtszeit naht, muss auch ein neues Album von André Rieu her. Das ist so sicher wie die Krippe in der Kirche. Es passt aber auch, eignet es sich doch als schönes Geschenk für romantisch aufgelegte Schwiegermütter und Lieblingstanten. In diesem Jahr heißt das gute Stück „Jewels of Romance“ und ist gar nicht so Walzer- und Klassik-lastig wie man es von dem Stargeiger und seinem Johann Strauss Orchester gewohnt ist. Stattdessen Schnulzen und Schmalz. Dabei sind diese viel besser verpackt, als man das mit Blick auf die Tracklist meinen dürfte.

Auf „Jewels of Romance“ finden sich einige der romantischsten Pop-Songs aller Zeiten wie „Nights In White Satin“ von The Moody Blues, „Sound of Silence“ von Simon & Garfunkel, „Morning Has Broken“ von Cat Stevens, „Everything I Do“ von Bryan Adams oder „Lullabye“ von Billy Joel. Außerdem stimmt es auf romantische Abende ein mit Melodien wie „The Rose“ von Bette Midler, „Nocturne“ von Secret Garden oder klassischen Titeln wie dem „Reigen seliger Geister“ aus der Oper Orfeo ed Euridice und dem „Aquarium“ aus Camille Saint-Saëns‘ „Der Karneval der Tiere“.

Den Anfang machen aber der orchestrale „Indian Love-Call“, das romantische Piano-Thema „The Ludlows“ aus „Legenden der Leidenschaft“ und der melancholische ukrainische Folksong „Nitsch Jaka“, herzzereißend vorgetragen von Anna Reeker und dem voluminösen Chor Mastreechter Staar. Für solche Zusammenstellungen ist André Rieu immer gut, denn auch bei seinen Konzerten sind Vielfalt und eine große Durchmischung von Gefühlsregungen Trumpf.

Man kann jetzt drüber streiten, ob die Flötenversion von „Sound of Silence“ mit schmachtendem Orchester wirklich sein muss. „Nights in White Satin“ klingt da schon besser in epischer Breite und „Morning has broken“ wird zur wundervollen Pianoversion. Micaëla Oeste interpretiert zudem eine sehr gefühlvolle Version von „The Rose“, die von Anna Majchrzak & Donij van Doorn in einen grandiosen Dreiklang geführt wird. Und der Abschluss mit Billy Joels „Lullaby“ wirkt auch im orchestralen Flair.

Die exklusive Bonus-DVD enthält Welthits wie „My Heart Will Go On“ und „Can’t Help Falling in Love“, die romantischen Walzer „Gold and Silver“ und „Laras Thema“ aus Dr. Schiwago sowie beliebte Songs aus Musicals wie „Over the Rainbow“ und „Music of the Night“.

Ein besonderes Highlight: „Voilà“, Emma Koks Cover des französischen ESC-Songs von 2021, als einzigartige Performance, die bereits Millionen von Menschen auf der ganzen Welt begeistert hat.

Tracklist CD

1. Indian Love Call

2. The Ludlows

3. Nitsch Jaka

4. Morning Has Broken

5. By The Sleepy Lagoon

6. Aquarium

7. The Sound Of Silence

8. Dance Of The Blessed Spirits

9. Nights In White Satin

10. Smile

11. Everything I Do (I Do It For You)

12. Waltz From Coppelia

13. The Rose

14. Nocturne

15. Vocalise (Theme From The Ninth Gate)

16. Lullabye (Goodnight My Angel)



Tracklist Bonus DVD

1. The Music Of The Night

2. Gold And Silver

3. Over The Rainbow

4. Le Cygne

5. Au Fond Du Temple Saint

6. My Heart Will Go On

7. In’t Kleine Cafe Aan De Haven

8. Trumpet Voluntary

9. Lara’s Theme

10. Leichte Kavallerie

11. Can’t Help Falling In Love

12. What A Wonderful World

Bonus Track: Voilà – Emma Kok