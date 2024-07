AXXIS "Coming Home"

„Hardrock is coming home“ – so kann man den Titels des letzten Albums einer wahren musikalischen Institution interpretieren. Axxis um das bis heute am Mikro stehende Gründungsmitglied Bernhard Weiß wollen nach über 35 Jahren in den wohlverdienten Ruhrestand gehen. Zum krönenden Abschluss gibt es aber keine uninspirierte Best-of-Zusammenstellung, sondern ein solides und absolut überzeugendes neues Album. Fans dürfen ruhig ein Tränchen verdrücken, denn Axxis ziehen nochmal alle Register ihres Könnens.

Ihr 1989 veröffentlichtes Debütalbum „Kingdom of the Night“ katapultierte sie sofort ins Rampenlicht und brachte Kritikerlob sowie eine engagierte und treue Fangemeinde ein. Das inzwischen mit einem Goldalbum für 250.000 verkaufte Einheiten ausgezeichnete Werk wurde zu einem der erfolgreichsten Hardrock Debüts einer deutschen Band überhaupt. Darauf enthaltene Songs wie „Living in a World“ und der Titeltrack wurden zu Klassikern und zeigten den unverwechselbaren Mix aus treibenden Rhythmen und eindrucksvollen Vocals.

Mittlerweile hat die Band mehrere Millionen Tonträger verkauft, Top-Chartentries gefeiert und Sänger Bernhard Weiß bekam den Kulturpreis der Stadt Lünen verliehen. Anfang 2011 gründeten Axxis ihr eigenes Label Phonotraxx Publishing, auf dem sie seither alle Alben veröffentlicht haben. Trotz einiger Besetzungswechsel und sich wandelnden Trends in der Musikindustrie war die Band immer am Start. Sie veröffentlichten eine Reihe erfolgreicher Alben in den 2000er Jahren Vom kraftvollen „Paradise in Flames“ bis zum epischen „Utopia“ blieb die Band ihren Wurzeln treu und erweiterte gleichzeitig die Grenzen ihres Sounds.

Auf dem neuen Album kehrt man zu den Wurzeln zurück, ohne die Entwicklung der letzten Jahre zu vernachlässigen. Mit frischen, eingängigen Songs wie dem Titelstück oder „Moonlight Bay“, sowie von Fantasy-Texten begleiteten Songs wie „Atlantica“ oder „Legends of Phantasia“, der emotionalen Ballade „Dark Angel“ oder der bandtypischen Gute-Laune-Hymne „Irish Way Of Life“ setzte die Band neue Maßstäbe. Es groovt zwischen krachenden Metalnummern und fröhlichen Folk-Passagen. Starke Gitarren lösen sich mit umtriebigen Keyboardpassagen ab, wie man es seit Jahrzehnten gewohnt ist. Neben der wilden Sause wissen auch die ruhigen Stücke zu überzeugen.

Abgerundet wird das Album durch das epische Coverartwork von Thomas Ewerhard. „Es ist naheliegend“, erklärt Keyboarder Harry Oellers, „die 35 Jahre AXXIS feierlich zu beenden und den AXXIS Kreis im Jahr 2024 mit dem Album COMING HOME zu schließen. So war diese Produktion etwas Besonderes für uns. Uns war es wichtig, noch einmal alle Facetten, die Axxis musikalisch ausmachen, in die Songs zu packen. Wir haben uns viel Zeit gelassen, um in den hauseigenen Soundworxx Studios die Songs optimal zu produzieren.“ Das Ergebnis: episch und großartig!