Deadpool & Wolverine "Deadpool & Wolverine (OST)"

Wir sind es aus diversen Verfilmungen des Marvel Cinematic Universe schon gewohnt, dass die Soundtracks grandios zusammengestellt sind und das filmische Geschehen perfekt ergänzen. Man denke nur an die Zusammenstellung für „Iron Man 2“, die gleichzeitig das erste offiziell erschienene Best-of-Album von AC/DC darstellt. Oder die drei „Guardians of the Galaxy“-Filme, bei denen der Soundtrack jeweils wichtige Aspekte zur Handlung beifügte.

Der neue Blockbuster „Deadpool & Wolverine“ liegt irgendwo dazuwischen. Die verwendeten Songs fügen sich perfekt in den Film ein. Ich denke nur an „Bye Bye Bye“ von NSYNC, an das unverwüstliche „The Power of Love“ oder die Schmachtballade „The Lady in Red“. Leider ist ein wichtiger Titel, Madonnas „Like a Prayer“, vermutlich aus rechtlichen Gründen nicht mit vertreten. Sei’s drum. Sehr schade finde ich auch, dass Hugh Jackmans Paradestück „The Greatest Show“ nur beim durchswitchen durch ein Radio ganz kurz angespielt wird. Immerhin ein nettes Gimmick.

Der Film ist definitiv zu empfehlen, bringt er doch neue Facetten in das inzwischen etwas verstaubte MCU. Das Tracklisting des Soundtracks liest sich wie folgt:

1. “Only You (And You Alone)” – Performed by The Platters

2. “Bye Bye Bye” – Performed by *NSYNC

3. “Angel of The Morning” – Performed by Merrilee Rush & The Turnabouts

4. “SLASH” – Performed by Stray Kids

5. “Glamorous” – Performed by Fergie

6. “Iris” – Performed by The Goo Goo Dolls

7. “The Power Of Love” – Performed by Huey Lewis & The News

8. “I’m a Ramblin‘ Man” – Performed by Waylon Jennings

9. “You Belong To Me” – Performed by Patsy Cline (Featuring – The Jordanaires)

10. “The Lady In Red” – Performed by Chris de Burgh

11. “I’m with You” – Performed by Avril Lavigne

12. “The Greatest Show” (From „The Greatest Showman“/Soundtrack Version) – Performed by Zac Efron and Zendaya and Hugh Jackman and Keala Settle and The Greatest Showman Ensemble

13. “You’re The One That I Want” – Performed by Olivia Newton-John and John Travolta

14. “I’ll Be Seeing You” – Performed by Jimmy Durante

15. “Make Me Lose Control” – Performed by Eric Carmen

16. “You’re All I Need to Get By” (with the Royal Philharmonic Orchestra) – Performed by Aretha Franklin

17. “Good Riddance (Time of Your Life)” – Performed by Green Day

18. “LFG” (Theme from “Deadpool & Wolverine”) – Performed by Rob Simonsen