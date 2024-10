Def Leppard "Live At The Leadmill"

Seit Anfang der 80er Jahre gelten Def Leppard als Ikonen der „New Wave of British Heavy Metal“. Normalerweise füllen sie seit Jahrzehnten die größten Konzertarenen der Welt. Doch manchmal bricht die Idee durch, es zum Tourstart mit einem kleinen Club zu versuchen. Da bietet sich „The Leadmill“ in ihrem Heimatort Sheffield an. Dort hat die Band nämlich bereits zum Karrierestart im Jahr 1979 gespielt und das Konzert gilt als einer der ersten Meilensteine auf dem Weg an die Spitze.

Am 19. Mai 2023, dem Vorabend ihrer UK/Europa-Tournee (einschließlich eines ausverkauften Konzerts im Wembley-Stadion) und kurz vor der Veröffentlichung ihres neuen Albums „Drastic Symphonies“ übertrugen Def Leppard ein einzigartiges Live-Konzert aus dem historischen Veranstaltungsort. Es war eine der intimsten Shows, die die Band seit über 35 Jahren in Großbritannien oder Europa gespielt hat, und sie bot ihren Fans die Gelegenheit, die Band aus nächster Nähe zu erleben und zu sehen, wie sie ein außergewöhnliches, stadiongeeignetes Set in einer Club-Atmosphäre spielte.

Nach der äußerst erfolgreichen Veröffentlichung am Record Store Day im April 2024 ist „Def Leppard: One Night Only – Live at The Leadmill Sheffield May 19, 2023“ jetzt auf CD, DVD+CD, Blu-ray+CD, 2 LP, Digital Audio und Digital Video erhältlich. Der Def Leppard Store bietet Exemplare der CD mit einer signierten Karte (limitiert auf 100 Exemplare) und ein „Live at The Leadmill“ T-Shirt an.

Mir liegt zur Review die Einzel-CD-Version vor. Der Mitschnitt liefert ein grandioses Konzerterlebnis mit einigen Raritäten, durchmischt von Klassikern wie „Hysteria“ und „Pour Some Sugar On Me“. In einer solchen Clubatmosphäre, wo das Publikum von Anfang an mitgeht und jedes Wort mitsingt, liefen Def Leppard immer zur Höchstform auf – so auch hier. Der Abschluss mit „Wasted“ vom Debütalbum ist einfach fantastisch.

Die Einnahmen des Konzerts gingen an den „Music Venue Trust“ in UK. Er unterstützt kleine Clubs, die es spätestens seit Corona besonders schwer haben.

Tracklist

Action

Fire It Up

Let It Go

Too Late For Love

Excitable

Mirror Mirror

Slang

Kick

Bringin’ On The Heartbreak

Switch 625

Hysteria

Pour Some Sugar On Me

Wasted