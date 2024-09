Dominik Plangger "Limes"

Der Südtiroler Musiker und Liedermacher Dominik Plangger ist ein weiterer bemerkenswerter Künstler, dem Konstantin Wecker bei seinem Label Sturm und Klang ein Zuhause gegeben hat. Das siebte Studioalbum mit dem Titel „Limes“, aufgenommen im schönen Kritzendorf an der Donau bei Wien, vereint Vertrautes mit bisher unbekannten Seiten des Singer-Songwriters.

Zwölf Lieder erzählen von großen Gefühlen und scheinbar kleinen Alltagsmomenten, vom Heim- und Ankommen. Feste werden gefeiert und ein Stück Familiengeschichte enthüllt. Auch eine Hommage („Generale“) an den großen Cantautore Franceso de Gregori darf nicht fehlen.

So vielfältig wie die Lieder ist auch die musikalische Umsetzung. Dominik Plangger bleibt seinen Wurzeln im Folk mit virtuosem Fingerpicking auf der Gitarre treu, wagt aber mit einer Vielzahl musikalischer Wegbegleiter*innen und Instrumenten bisweilen ganz neue Klangwelten.

Textlich wird es an vielen Stellen sehr intensiv – man spürt, wie die Liedermacherszene mit Menschen wie Wecker und Wader den Weg des Österreichers geprägt hat. So erzählt von einem Ereignis in Rom im Jahr 1944 und den Spuren, die Krieg und Gewalt in seiner Familiengeschichte hinterlassen haben. Nach dem Tod seiner Großmutter im vergangenen Jahr wollte der Südtiroler mehr über seinen Urgroßvater erfahren, der bei einem Bombenanschlag in der Via Rasella ums Leben gekommen war. Im Zuge seiner Recherchen stellte sich heraus, dass ausgerechnet der italienische Komponist Ennio Morricone Zeuge dieses Attentats wurde. Dieser einzigartige Zufall inspirierte Plangger zu seiner eigenen Geschichte über diesen Tag und das schreckliche Massaker in den Ardeatinischen Höhlen am 24.März 1944.

Auch die übrigen Songs bieten klare Worte und schöne Melodien. Er hat eine einzigartige Stimme und singt bei einem Stück im Südtiroler Dialekt („Es wäart ollz wieder guat“). Stimmungsvoll und sympathisch. Wenn man junge Songwriter wie den 44jährigen Dominik hört, muss man sich um die Zukunft der Liedermacherszene keine Sorgen machen.

Dominik Plangger live unterwegs: