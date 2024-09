In Extremo "Wolkenschieber"

Mit ihrem neuen Album „Wolkenschieber“ laden In Extremo mal wieder zum Feiern ein. Das im Titelstück besungene Elixier – im Prinzip kaum was anderes als hochprozentigen Alkohol – wünscht man sich, wenn es draußen herbstlich stürmt und schüttet. Solche mittelalterlichen Überlieferungen sind das Salz in der Suppe, wenn die Berliner Band im Abstand von 3-4 Jahren ein neues Album auf die Fans loslässt.

In meinen Ohren sind In Extremo 2024 ein gutes Stück härter geworden, vor allem wenn ich mir die neue Version des Klassikers „Weckt die Toten“ im Duett von Michael „Das letzte Einhorn“ Rhein im Duett mit Henry M. Rauhbein anhöre oder den stampfenden Metal-Beat von „Katzengold“. Letztgenanntes Stück ist recht politisch gehalten, wenn es seinen Frust über die gesellschaftlichen Zustände herausprügelt. Ein Song gegen Hetzer, Populisten, Verschwörungstheoretiker und homophobe Idioten. So lieben wir diese Band!

Auch andere Tracks haben prominente Mitstreiter. Bei „Unser Lied“ wirkt Björn von Santiano mit, „Feine Seele“ wird von Oliver Satyr (Faun) mit gestaltet, „Des Wahnsinns fette Beute“ glänzt mit der kultigen Stimme von Joachim Witt und bei „Aus Leben gemacht“ bringen sich mit Joey und Jimmy Kelly gleich zwei Mitglieder des weiten Familienumfelds der Kelly Family ein.

So gibt es brachiale Soundwalzen im Wechsel mit solidem Folk und etwas Elektronik. Shanty, Mittelalter, Dudelsack und harte Metalklänge – zwischen Querflöte und Nyckelharpa, Schalmai und Dudelsack bis hin zu krachenden Gitarrenriffs ist alles möglich. Und gerade diese Mischung macht das Besondere von In Extremo aus, bis hin zu den cineastischen Klängen von „Terra Mater“.

Der neue Longplayer präsentiert eine schnell ins Blut gehende Mixtur aus packenden Party- und Trinkliedern, kämpferischen Freiheitssongs und berührenden Balladen. So vielseitig sind die Mittelalterrocker schon lange nicht mehr in ein neues Album gegangen – und die Masse an Gastsängern bringt frischen Wind ins Geschehen. Was allerdings gänzlich fehlt, ist eine weibliche Note. Vielleicht beim nächsten Mal?

„Wolkenschieber“ – Tour Winter 24

Gäste: Korpiklaani und Rauhbein

15.11.24 Saarbrücken – Garage

16.11.24 CH-Pratteln – Z 7

22.11.24 Rostock – Moya

23.11.24 Dortmund – Winterlights Festival

29.11.24 Berlin – Columbiahalle

30.11.24 Bremen – Pier 2

06.12.24 Nürnberg – KIA Metropol Arena

07.12.24 A-Wien – Gasometer

12.12.24 Bielefeld – Lokschuppen

13.12.24 Hannover – Swiss Life Hall

14.12.24 Dresden – Alter Schlachthof

20.12.24 Leipzig – Haus Auensee

21.12.24 Stuttgart – Porsche Arena

27.12.24 München – Zenith

28.12.24 Wiesbaden – Kulturzentrum Schlachthof

29.12.24 Erfurt – Messehalle

30.12.24 Köln – Palladium

2025 jährt sich die Gründung von In Extremo zum 30. Mal: Um diesen Anlass mit ihren Fans gebührend feiern zu können, veranstalten die sechs Musiker vom 4. bis zum 6.9.25 ein großes, dreitägiges Jubiläumsfestival auf der Freiluftbühne Loreley. Zahlreiche Freunde und musikalische Wegbegleiter werden mit ihren Auftritten die große Geburtstagsparty bereichern. In Extremo werden an allen drei Tagen als Headliner die jeweiligen Abende beschließen.

„Wir sind stolz und froh, dass so viele hochkarätige Bands, Spielleute und Musikanten unserer Einladung gefolgt sind, diese besonderen Tage mit uns zu verbringen und unserem gemeinsamen Publikum mit Sicherheit eines der tollsten Konzerterlebnisse 2025 zu bescheren. Das wird es in dieser Form so schnell nicht mehr geben und wir sind schon jetzt voller Vorfreude auf dieses magische Wochenende zusammen mit unseren Fans“, so In Extremo Frontmann Michael Rhein zur Ankündigung eines der Höhepunkte der Open Air-Saison des kommenden Jahres.