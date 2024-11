Thompson Twins "Into The Gap Deluxe (40th Anniversary 3CD)"

Und nochmal New Wave aus der Hoch-Zeit des Genres 1984, diesmal von den Thompson Twins. Fast parallel zu „Sparkle In The Rain“ der Simple Minds erschien eine Woche später mit „Into The Gap“ der Briten aus Sheffield ein weiterer Meilenstein. Auch hier veranlasst das 40jährige Jubiläum die Plattenfirma, in diesem Fall BMG, zu einer erweiterten Neuauflage.

Was war das für ein Kracher! „Doctor, Doctor!“ war in aller Munde. Und weitere Singles wie „You Take Me Up“, „Sister Of Mercy“, „The Gap“ und „Hold Me Now“ bewiesen eindrucksvoll, dass der Radiohit keine Eintagsfliege war. Das kongeniale Trio Tom Bailey, Alannah Currie und Joe Leeway hatte alle Songs selbst geschrieben und eine grandiose Produktion auf die Beine gestellt. Das Album erreichte auf beiden Seiten des Atlantiks Multi-Platin-Status. Es hielt sich drei Wochen lang auf Platz eins in Großbritannien und eroberte auch die Top Ten in den USA.

Der vorliegende Digipack ist die umfassendste Neuauflage dieses Albums, remastered in den Abbey Road Studios und zusammengestellt mit dem Segen aller drei Bandmitglieder aus der klassischen Besetzung. Beide physischen Formate (3CD und Vinyl) verfügen über digital restauriertes Artwork und neue Linernotes, geschrieben von John Earls und mit Beiträgen aller drei Bandmitglieder. Das LP-Format auf begehrtem rotem Vinyl bildet die Originalveröffentlichung liebevoll nach, komplett mit ausklappbarem Einleger; das Dreifach-CD-Format umfasst 30 Titel, von denen 12 bisher unveröffentlicht sind, und ein 24-seitiges Booklet.

Als Bonus gibt es verschiedene Mixe und Edits der Albumtitel und – zur Freude aller Fans – die Maxiversionen und ausgedehnten Mixe, mit denen man früher die Tanzflächen zum kochen bringen konnte. Für Fans von New Wave und guter Popmusik der 80er Jahre ein absolutes Muss!