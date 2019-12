Sarah Connor: “Herz Kraft Werke Live” aus der Barclaycard-Arena Hamburg

VERÖFFENTLICHUNG » 06.12.2019

BEWERTUNG » 8 / 9

ARTIST » Sarah Connor

LABEL » Polydor, Universal Music

06.12.20198 / 9

Sarah Connor hat ihren Weg gefunden – auch das zweite Album in deutscher Sprache war eine Wucht. Mit ihren letzten CDs (ob im Studio oder live) ist das ehemalige Popsternchen aus Delmenhorst ganz bei sich angekommen und hat seine späte Berufung gefunden. Bei “Sing meinen Song” ging es los. Dort interpretierte Sarah unter anderem Titel der Sängerkollegen Gregor Meyle, Xavier Naidoo und Andreas Gabalier. Und damit gelang ihr das, was in den Jahren zuvor schon Udo Lindenberg, Peter Fox, Unheilig und die Toten Hosen geschafft hatten: Sie wurde zur deutschen Konsens-Künstlerin. “Muttersprache” und “Herz Kraft Werke” enthalten Musik, die Generationen verbindet.

Ein fantastisches Jahr 2019 liegt hinter ihr und das muss gebührend gefeiert werden. Mit ihrem zweiten deutschsprachigen Album hat Sarah Connor nicht nur Platz 1 der offiziellen Albumcharts und Platinstatus erreicht, sondern auch das erfolgreichste Pop-Album des Jahres abgeliefert. Die viel diskutierte Single “Vincent”, eine bewegende Pop-Hymne für Liebe und Toleranz, ist der einzige deutschsprachige Pop-Song, der in diesem Jahr Goldstatus erreicht hat. Zudem wurde Sarah Connor mit ihrem ersten Bambi ausgezeichnet (Kategorie “Musik National”).

Die Energie der Songs entfaltet sich vor allem live – und so macht es Sinn, auch jetzt wieder ein Livealbum zu veröffentlichen. Darauf ist das Live-Spektakel aus der Hamburger Barclaycard-Arena zu sehen und zu hören. Entweder als Fan-Edition, Doppel CD, Blu-ray oder DVD. Mir liegt zur Review nur die 2CD-Fassung vor, aber das reicht völlig, um die Magie dieses Auftritts und die Leidenschaft in Sarahs Performance zu erkennen.

Da sind – neben “Vincent” – wundervolle neue Songs: “Flugzeug aus Papier”, das Sarah der verstorbenen Tochter Emmy des Skirennfahrers Bodo Miller, die mit 19 Monaten in einem Pool ertrank, widmete, rührt zu Tränen. “Keiner pisst in mein Revier” ist ein wirklich ungewöhnlicher Lovesong mit starken Worten. Und “Kleinstadtsymphonie” vermittelt einzigartig die Liebe zur Heimat Delmenhorst.

Hinzu kommen Songs, die jetzt schon Gassenhauer sind: “Bonnie & Clyde” und “Wie schön du bist” singen Tausende Kehlen mit. Sarahs Vergangenheit hat da kaum noch Platz. Okay, “From Sarah With Love” ist ein Muss. Weitere englischsprachige Stücke bis hin zu “From Zero To Hero” werden in einem Medley verpackt.

Auch live nimmt die Künstlerin weiter Fahrt auf. Hier beeindruckt sie selbst die größten Skeptiker mit ihrer einzigartigen Stimme. Mal laut, mal leise, mit viel Seele und auch mal nachdenklich. Ihr Publikum liebt ihre ehrliche und natürliche Art und man glaubt ihr, was sie singt. Im Sommer 2020 schließt sich eine Open-Air Tour durch 24 Städte in Deutschland und Österreich an, bei der Sarah Connor gigantische Konzerte mit weit mehr als 200.000 Fans feiern wird. Im Frühjahr 2021 setzt sie ihre aktuelle Tour mit 7 Konzerten in Deutschland fort.

HERZ KRAFT WERKE – Zusatztermine 2021

02.03.2021 Köln Lanxess Arena

05.03.2021 Kiel Sparkassen Arena

06.03.2021 Hannover TUI Arena

07.03.2021 Hamburg Barclaycard Arena

09.03.2021 Bremen ÖVB-Arena

10.03.2021 Oberhausen König-Pilsener Arena

11.03.2021 München Olympiahalle

Unsere Sarah Connor Empfehlung

Letzte Aktualisierung am 23.12.2019 um 00:31 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API