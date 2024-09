Alex Uhlmann veröffentlicht „FADING AWAY“ von seinem Soloalbum „HOME“

Aktuell erscheint mit „FADING AWAY“ die Leadsingle aus dem Album „HOME“ des Musikers ALEX UHLMANN. Es ist die neue Single des luxemburgischen Singer-Songwriters, Frontmanns von Planet Funk und musikalischen Leiters der Talentshow „The Voice“, die das am 20. September erscheinende erste Soloalbum von Alex Uhlmann, „Home“, vorwegnimmt.

Der Videoclip, der seit dem 10. September auf YouTube zu sehen ist, erzählt unter der Regie von Nico Malaspina die Geschichte der ukrainischen Tänzerin Arina Podshebiakina vor dem Hintergrund des russisch-ukrainischen Konflikts.

„Fading Away erzählt das Paradoxon der zwischenmenschlichen Nicht-Kommunikation in der Welt der Massenkommunikation“, kommentiert Alex. “Dieser Mangel kann leider psychologische Schäden verursachen. So scheinen die Probleme zu verblassen, aber es sind die Beziehungen zu den Menschen, die wirklich verschwinden“.

„Fading away“ ist ein Vorgriff auf Alex Uhlmanns erstes Soloalbum ‚Home‘, das am 20. September ebenfalls bei Hoersenmusic erscheint. Ein Album, das die Klänge von Planet Funk zugunsten einer intimeren Dimension verlässt.

Nach Stationen in London, Paris, Bologna, Berlin und Mailand kann der Musiker ALEX UHLMANN mit gutem Recht behaupten, schon viel gesehen und erlebt zu haben. In all diesen Städten konnte er nicht nur seine Fähigkeiten weiterentwickeln, sondern auch musikalische Spuren hinterlassen.

„Ich fühle mich als Vollblut-Europäer.“ – Alex Uhlmann hat europaweit seine Spuren hinterlassen. Gold- und Platinalben in Italien, Music Awards in UK und Auszeichnungen für sein Restaurant in Berlin. Nebenbei ist Alex gelegentlich DJ beim AC Mailand und außerdem musikalischer Direktor bei „The Voice”.

Geboren in Luxemburg, begann er in seiner Jugend eigentlich eine Karriere als Tennisspieler und bestritt einige internationale Turniere. Doch Alex Uhlmann stellte sich schnell als Tausendsassa heraus und brachte sich früh das Klavier und Gitarre spielen bei. Mit der Zeit tauschte er den Tennisplatz gegen den Proberaum aus.

Als Britpop-Fan stand England weit oben auf der Liste des damals 18-Jährigen und so war die Hauptstadt der Insel sein erstes Ziel. In zahlreichen Londoner Pubs sammelte er seine ersten Live-Erfahrungen. Mit der gleichen Einstellung, mit der er als Jugendlicher Tennisspiele bestritt, erzielte er auch mit seiner Musik große Erfolge.

Sei es mit „Tourist In Your Own Town“, dem Debütalbum seiner in England gegründeten Indie-Rock-Band „Friday Night Hero“, mit welcher er den Indie-Musikpreis als „Best UK Live Act“ gewann. Oder als Lead-Sänger der italienischen, international erfolgreichen Band „Planet Funk“, deren Album „The Great Shake“ Gold ging. In drei Jahren spielte er mit seiner Band „Planet Funk“ fast 200 Live-Konzerte in ganz Europa, darunter Shows beim Formel-1-Grand-Prix in Monza, im Olympiastadion in Rom und eine Headliner Tour durch Russland.

Ein paar Jahre und Bandprojekte (u.a. mit David Morales) später, ist die Musik immer noch sein Leben – als Songwriter, Sänger, Produzent, DJ. Und seit 2021 auch als Solokünstler.

Mit seiner ersten Single „Paris or Rom“ hat Uhlmann bereits einige Spuren in den deutschen und italienischen Medien hinterlassen. Neben diversen Radio- und TV-Auftritten wurde die Single als Redaktionstipp im Rolling Stone Magazine geehrt. Außerdem schaffte es der Song direkt in die Playlists von MTV Deutschland und MTV Italia.

Die Nachfolgesingle „Never be the same“ erreichte im Sommer 2021 die Playlists in Deutschland, Italien, Belgien, Kanada, den USA, den Niederlanden, Irland und Spanien.

Im Frühsommer veröffentlichte er den neuen Song „Only For A Minute“. Damit landete er erneut einen Hit in den Radio-Playlists weltweit und supportete One Republic und Emeli Sande in Deutschland. Im Spätsommer 2022 erreichte der Remix von OFAM die offiziellen Dance Charts in Deutschland (Top 25), Österreich (Top 30) und der Schweiz (Top 100).