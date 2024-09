MIGHTY OAKS – Single mit Philine Sonny und neues Album

Mighty Oaks veröffentlichen mit „Your Scars feat. Philine Sonny“ einen eindrucksvollen Song, der sich auf eindringliche Weise mit psychischer Gesundheit auseinandersetzt. Der Track thematisiert das Stigma rund um Depressionen und Angstzustände und reflektiert die Schwierigkeit, unsichtbare Leiden sichtbar zu machen. „Ein gebrochener Arm ist ein sichtbarer Grund für einen Gips, aber Angstzustände und Depressionen bleiben oft verborgen, bis sie körperlich spürbar werden“, so Sänger Ian Hopper.

Für diesen besonders bewegenden Song haben sich Mighty Oaks mit Philine Sonny zusammengetan. Die offene Herangehensweise an das Thema verleiht dem Stück eine tiefgehende Ehrlichkeit und Hoffnung. Ian, der den Song bereits 2018 schrieb, ist froh, dass „Your Scars“ nun endlich ein Album bereichert und Philine Sonny dabei ist.

Mighty Oaks bestehen aus drei Mitgliedern aus unterschiedlichen Ländern – Ian Hooper (USA), Claudio Donzelli (Italien) und Craig Saunders (UK) – und haben sich mit ihrer authentischen und emotionalen Musik einen Namen gemacht. Ihre Alben und Singles, wie „Brother“ und „Just One Day“, haben international Anerkennung gefunden. Die Band hat zahlreiche Konzerte und Festivals in Europa gespielt, darunter Auftritte in renommierten Locations und auf Festivals wie dem Lollapalooza, dem Montreux Jazz Festival, Hurricane/Southside und Rock am Ring/Rock im Park. Mighty Oaks begeistern ihr Publikum regelmäßig mit ihren energischen und gefühlvollen Live-Auftritten.

Nach vier Alben und vier EPs mit weltweiten Charterfolgen, diversen TV-Auftritten (u.a. bei „Sing meinen Song“) und ausverkauften Tourneen beginnt mit dem am 13.09.2024 erschienenen fünften Album „High Times“ ein weiteres Kapitel für Mighty Oaks.

Die Tour zum Album startet am 01.10.2024 und führt die Band den gesamten Oktober auf 23 Konzerten durch Deutschland, Österreich, Schweiz und Benelux. Natürlich auf einer speziellen Akustik-Tournee in ausgewählten Veranstaltungsorten und Konzerthäusern. „Es gibt keine bessere Art und Weise, unsere Musik und das neue Album zu präsentieren als akustisch, in der reinsten Form“, erklärt Ian. „Es ist eine fantastische Gelegenheit, die Verbindung zu unseren Fans wieder herzustellen – oder überhaupt zu allen, die handgemachte, authentische Musik lieben. Und so viele der Veranstaltungsorte sind magisch.“

Live-Shows 2024

15.09. Kultur im Zelt, Braunschweig

16.09. Oldenburg, Kulturetage

19.09. Imperial Theater, Hamburg (Reeperbahn Festival)

01.10. Dresden, Kulturpalast

02.10. Jena, Volkshaus

03.10. Prague, Palac Akropolis

04.10. München, Prinzregententheater

06.10. Zurich, Theater 11

07.10. Augsburg, Parktheater

08.10. Füssen, Festspielhaus

10.10. Linz, Posthof Linz

11.10. St. Pölten, Festspielhaus

13.10. Erlangen, Heinrich Lades Halle

14.10. Leipzig, Haus Auensee

15.10. Berlin, Theater des Westens

16.10. Neubrandenburg, Konzertkirche

18.10. Amsterdam, Zonnehuis

19.10. Darmstadt, Staatstheater

20.10. Stuttgart, Hegel Saal

21.10. Mannheim, Capitol

23.10. Bochum, Christuskirche

24.10. Köln, Philharmonie

26.10. Osnabrück, Rosenhof

27.10. Bremen, Schlachthof

28.10. Rostock, MOYA

29.10. Hamburg, Laeiszhalle