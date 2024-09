Haller veröffentlicht Titeltrack seines neuen Albums

Nach den Vorab-Singles „Cool“ (mit Soffie), „Immer Du“ und „Lichtblick“ mit Falcke veröffentlichte Haller vor kurzem mit „Akademie der Ängste“ den Titeltrack seines neuen Albums, welches am 15. November 2024 erscheinen wird.

Der Besuch in der Akademie der Künste: Ein Freund hat dort eine Ausstellung, Haller kommt, sieht sie sich an, erblickt das Schild der Akademie, denkt sofort: Akademie der Ängste. So kam er zum Titel der neuen Single und des Albums.

Mit wunderbar schmachtenden Chören, flirrenden Streichern und intimen Akustikgitarren malt „Akademie der Ängste“ ein intensives Klangbild, in dem man sich wunderbar verlieren könnte. Wäre da nicht der knallhart ehrliche Text, in dem Haller sich zu seinen Ängsten und Unsicherheiten bekennt.

Es ergibt sich das Bild eines emotional reflektierten und modernen jungen Mannes, der uns auf fast therapeutische Art und Weise mit seinen und somit auch unseren eigenen Ängsten und deren Auswirkungen auf das Leben konfrontiert. Haller ermutigt uns diese nicht zu verdrängen, sondern als Teil der Persönlichkeit anzunehmen. „Ich geh auf die Akademie der Ängste, alle die ich kenne haben hier schon studiert.“

Haller Live:

21.11.24 Marburg – KFZ

22.11.24 Hannover – Musikzentrum

23.11.24 Hamburg – Logo

28.11.24 Leipzig – Halle D

29.11.24 Berlin – Hole44

30.11.24 Ulm – Roxy

06.12.24 Bielefeld – NrzP

07.12.24 Bremen – Tower

12.12.24 Wiesbaden – Schlachthof

13.12.24 Nürnberg – Hirsch

14.12.24 Koblenz – Circus Maximus

18.12.24 Karlsruhe – Jubez

19.12.24 Saarbrücken – Garage

20.12.24 Köln – Kantine

21.12.24 Aachen – Musikbunker