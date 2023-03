Sie wollen nur tanzen

Die kalifornische Indie-Pop-Band almost monday hat mit „only wanna dance“ ihre erste Single in 2023 veröffentlicht. Die Single ist eine Weiterentwicklung des almost-monday-Stils, behält aber dennoch ihre charakteristische, gut gelaunte Lyrik bei. Die neue Single kombiniert einen rasanten Drumbeat mit markanten Gitarren und ist ein ansteckender Ohrwurm. Auf der letzten Tour hat sich der Track schnell zu einem Fan-Liebling entwickelt. Das begleitende Musikvideo zeigt die Band in verschiedenen Szenarien und Zeiträumen und passt perfekt zur Energie des Tracks, während es die Persönlichkeit der Band zeigt.

Almost monday beendeten gerade ihre 2023er „only wanna dance“-Headliner-Tour, die sich über ganz Nordamerika erstreckte und ausverkaufte Veranstaltungsorte in Städten wie Chicago, San Francisco und Salt Lake City umfasste. Die Tour folgt auf das monumentale Jahr 2022 der Band, bestehend aus einer Süd- und Nordamerika-Tour mit The Driver Era, mit mehreren ausverkauften Stopps, darunter Pier 17 in New York City und ACL Live im Moody Theatre in Austin.

Von Kritikern für ihre lebhaften und ansteckenden Auftritte gelobt, hat die Band 2022 mit Auftritten beim Governor’s Ball, WonderBus Music & Arts Festival, Wonderfront Music and Arts Festival und Innings Festival ihre Spuren in der Festivalszene hinterlassen und das Jahr mit Headliner-Shows in Japan und Südkorea abgeschlossen. Während almost monday bis heute schon über 140 Millionen Streams gesammelt, setzen sie ihre Festivalserie fort und spielen im Juni beim WonderRoad Festival in Indianapolis.

„Only wanna dance“ folgt auf die Veröffentlichung der Vorgänger-Singles „cough drops“, „sunburn“ und „sun keeps on shining“ aus dem Jahr 2022. Letztere verbrachte mehrere Wochen in den Top 20 bei Alternative Radio und wurde ihr dritter Song, der genau dies tat. „Sun keeps on shining“ war der offizielle Song der Vans US Open of Surfing 2022 und ist derzeit immer noch ein Top-10-Hit im Alt18 Weekly Countdown von Sirius XM Alt Nation.