Reeperbahn Festival 2024 – Musikwirtschaft im internationalen Dialog

In der heutigen Samstagnacht ging das 19. Reeperbahn Festival zu Ende. Rund 45.000 Besucher*innen erlebten über vier Tage ein internationales und vielfältiges Angebot aus 800 Programmpunkten, davon 480 Konzerte von 450 Acts aus 35 Nationen sowie 40 Lesungen, Live-Podcasts und Ausstellungen.

Für die rund 5.000 Fachbesucher*innen der Branchenplattform hielt das Programm 240 Veranstaltungen bereit, u.a. Networking-Events, Showcases, Award-Shows und Sessions, in denen 400 Sprecher*innen aus 52 Nationen diskutierten. Weitere 130 Punkte umfassten die Programme der Partner-Konferenzen TINCON und re:publica. Die Genderquote des diesjährigen Programms lag bei 50/50.

Unter dem diesjährigen Motto „Let The Music Grow” lag der Fokus der Konferenz mit Künstlicher Intelligenz, der Rettung der Grassroots Kultur, Diversität und Nachhaltigkeit auf den drängendsten aktuellen Problemen der Musikwirtschaft. Hervorzuheben ist die erneut gestiegene Internationalität der Delegierten, die sich in einer verstärkten Präsenz aus Großbritannien, den USA oder auch Vertreter*innen internationaler Märkte wie Taiwan, Indien, Brasilien, Lateinamerika, Südafrika bemerkbar machte.

Ein Höhepunkt war die Nacht des Universal-Labels Vertigo, bei der ein starkes Line-Up aus skuth, Ronja, Aaron, Fil Bo Riva und Milano am Donnerstagabend für ein begeistertes und durchgängig volles Docks sorgte und bei der der Überraschungs-Headliner Ski Aggu für seinen Hit „Friesenjung” sogar seinen Duett-Partner Otto Waalkes mit auf die Bühne brachte.

Insgesamt bildete das Musikprogramm ein nochmals erweitertes Genrespektrum ab. So war in diesem Jahr erstmals die Heavy Metal-Branche mit fünf Receptions & Sessions sowie drei Showcases vertreten. Das neue Techno- und Rave-Format Track ID machte im Uebel & Gefährlich und Turmzimmer zwei Nächte deutlich länger.

Am Samstagabend wurde im St. Pauli Theater von der diesjährigen Jury um Tayla Parx (USA), Emily Kokal (USA), Julia Stone (AUT) und Tim Bendzko (DEU) der Anchor Award an strongboi (DEU) verliehen. Die neue Formation, zu der u.a. Songwriterin Alice Phoebe Lou zählt, gelang es im Laufe ihrer Show, sich gemeinsam mit ihrem Publikum in einen wahrhaft euphorischen Zustand zu spielen, dem sich auch die Jury nicht entziehen konnte. Die Begründung der Jury:

„We were truly blown away by the incredible talent displayed by all the nominees. Every artist showed up with such passion, delivering beautiful sets. Watching them made it clear how much hard work, how much connection these people were bringing to their art. Regardless of who we chose, we want to note that we thank each nominee for being involved and we all hope to see each of the artists continue on their path in the world of creating music both in the studio and live. So, in the end, after much deliberation, we chose to award an artist who brought a magic blend of great songs, strong musicality, and a sense of community to the stage. Despite facing some technical challenges early in the set, by the end of their show, the crowd was dancing, swaying, lost in the dreamy, ethereal soundscape they created. Our hope is that this award allows them to continue evolving and sharing their sound with the world.”

Im diesjährigen Wettbewerb spielten am Donnerstag und Freitag im Gruenspan Moonchild Sanelly (ZAF), Enji (DEU), Milan Ring (AUS), KÄSSY (AUT), Beth McCarthy (GBR) und strongboi (DEU) um die begehrte Trophäe. Die Konzerte der diesjährigen Anchor-Nominees waren im Livestream bei Arte zu sehen und sind in der Mediathek via arte.tv und YouTube abrufbar.

Im Rahmen des Reeperbahn Festivals wurden die Gewinner*innen des HELGA! Festival Awards und VIA – VUT Indie Awards gekürt. Das 20. Reeperbahn Festival findet vom 17.09. – 20.09.2025 statt. Der Vorverkauf hat begonnen. Die Preise für die Festivaltickets bleiben für das kommende Jahr unverändert, die Early Bird Tickets für Fachbesucher*innen sind in limitiertem Umfang günstiger als im Vorjahr verfügbar.