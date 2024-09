Das war der HELGA! Festival Award 2024

Bunt, unerschrocken und die Besten der Besten – die Gewinner*innen stehen fest!

Im Rahmen des Reeperbahn Festivals fand am Donnerstagabend, den 19. September 2024, die Verleihung des Helga! Festival Awards im Neo House im Festival Village auf dem Heiligengeistfeld statt. Jedes Jahr ist der Helga! Festival Award für alle Festivalmacher*innen aus ganz Deutschland ein guter Anlass zusammenzukommen – egal, ob nominiert oder als Gäst*innen. Denn abseits der Verleihung bleibt stets Raum zum Austausch und den neuesten Erkenntnissen aus der Festivallandschaft.

Der Helga! Festival Award zeichnet sich durch wechselnde Kategorien aus. Eine Fachjury sowie das Publikum wählen in verschiedenen Abstimmungsphasen am Ende ihre Festival-Lieblinge.

Im Public Voting sind die diesjährigen Gewinner*innen “Bestes Festival”:

● Summer Breeze Open Air – Bestes Festival

Die hochkarätige Fachjury kürte 2024 diese Festivals zu Gewinner*innen:

● SNNTG Festival- Gemischteste Tüte

● Orange Blossom Special – Grünste Wiese

● HASTAM – Just because I am – Unerschrockenste Haltung

● Tapefabrik – Feinstes Booking

● Für Hilde Festival – Wohligste Wohlfühloase

Jedes Festival – egal ob groß oder klein – hat eine echte Chance auf den Helga! Festival Award, denn bei der Abstimmung werden die Stimmen ins Verhältnis zur Größe des Festivals gesetzt. Insgesamt stimmten beim Public Voting über 22.000 Festival-Fans für ihre Lieblinge ab.

Über 70 Festival-Bewerbungen gingen dieses Jahr für den Helga! Festival Award 2024 ein. Und für den Jury-Entscheid fand sich eine 33-köpfige Fachjury zusammen: Darunter Festival-Insider*innen, Branchen-Profis, Verbandsmitglieder*innen oder Künstler*innen wie

z.B. Roy Bianco & die Abbrunzati Boys und viele mehr. Einige der Bewertungskriterienwaren unter anderem: Anspruchsvolle und hochwertige Programmauswahl, Originalität, Kreativität, Innovation sowie soziale und gesellschaftliche Positionierung, Nachhaltigkeit, Diversität und Inklusion.

Detlef Schwarte – Director Reeperbahn Festival: „Open-Air-Festivals machen eine schwere Zeit durch. Preissteigerungen, Personalmangel und verhaltene Ticket Sales stellen viele Festivals vor wirtschaftliche Probleme. Darum gibt es keine bessere Zeit, um die Festivals zu feiern und ihre kulturelle und gesellschaftliche Bedeutung und auch ihre positiven ökonomischen Effekte auf die jeweils regionalen Umfelder zu betonen. Die große Resonanz aus der Szene und von den Fans auf den HELGA! spricht für sich. Festivals sind die einzige Möglichkeit! Support and celebrate Festivals!“

Die Preisverleihung moderierten in diesem Jahr Kira Taige – Geschäftsführung Feel Festival und Ludwig Henze – Moderator/Musiker.

Bestes Festival 2024: Summer Breeze Open Air

In der Kategorie „Bestes Festival” entscheiden Deutschlands Festival-Fans über den Award der Awards. Im Public Voting über zwei Runden schafften es diesmal unter die Top 6:

Ab geht die Lutzi! Festival

Burning Pants Festival

Deichbrand Festival

Herzberg Festival

Open Flair

Summer Breeze Open Air

Bereits in der ersten Abstimmungsrunde zeigte sich, dass es dieses Jahr wieder ein Kopf an Kopf Rennen geben wird, zumal nicht nur fünf Festivals unter die Top Favorit*innen kamen, sondern gleich sechs, da zwei Festivals über die gleiche Stimmenzahl verfügten. Am Ende war es ein klarer Sieg für das Summer Breeze Open Air, das bereits seit 1997 auf dem Flugplatz des Aeroclubs im bayerischen Dinkelsbühl stattfindet und Metal-Fans begeistert. Nominierte und Gewinner*innen des diesjährigen Helga! Festival Awards:

Bunt gewürfelt für “Gemischteste Tüte” waren das Pinot and Rock, Rock for Tolerance Open Air Festival und das SNNTG Festival. Die Auszeichnung geht dieses Jahr an das SNNTG Festival. Die Jury ist der Meinung, dass das SNNTG Festival das ganzheitlichste Konzept hat, was zu einer “Gemischtesten Tüte” gehört. So achten sie zum Beispiel stark auf Diversität und hinterfragen sich selbstkritisch. Sogar nach ihrem Gewinn im Jahr 2022 in dieser Kategorie war es für sie Ansporn genug, sich nicht auf den Lorbeeren auszuruhen, sondern an sich zu arbeiten, um sich weiterzuentwickeln – es hat sich gelohnt, um erneut den Helga! Festival Award mit nach Hause zu nehmen.

Die „Grünste Wiese” hinterließen in diesem Jahr das Ehrenhof Open, Orange Blossom Special und Skandaløs Festival. Durchgesetzt hat sich Orange Blossom Special, die für die Jury in ihrem Konzept ganzheitlich auftreten und darüber hinaus Besucher*innen animieren, nachhaltig zu handeln – auch im Hinblick auf die An- und Abreise. Sogar das Programm vereint Kultur mit Natur, so gibt es z.B. eine Vogeltour für Festivalbesucher*innen.

Eine weitere, neue Kategorie, die gerade in politisch schwierigen Zeiten eine wichtige Rolle einnimmt, ist die „Unerschrockenste Haltung” und die bewiesen das HASTAM – Just because I Am, Kein Bock auf Nazis Festival und Rock gegen Rechts. Am Ende setzte sich das Hamburger Festival HASTAM – Just because I Am durch, bei dem sich Ende August 2024 eine neue Generation von mutigen Musiker*innen und Kunstschaffenden aus dem Iran präsentieren und ihre Stimmen im Kontext der Frauen-Protestbewegung “Jin – Jiyan – Azadi” eine Bühne geben.

Die Nominierten in der Kategorie „Feinstes Booking” waren: Jenseits von Nelken und Pralinen, Metropolink Festival und Tapefabrik. Am Ende gewann die Tapefabrik. Für die Jury schaut das Festival über den Tellerrand und schafft es, als genrespezifisches Hip-Hop Event, divers zu sein. Hervorgehoben wird insbesondere die Entwicklung vom Underground Hip-Hop Festival zu einem modernen Festival, das traditionelle Segmente mit neuen, modernen Stilen vereint.

In der Kategorie „Wohligste Wohlfühloase” schafften ein unvergessliches Ambiente das Für Hilde Festival, Skandaløs Festival und das Zurück zu den Wurzeln Festival. Am Kuscheligsten war es für Festivalliebhaber*innen beim Für Hilde Festival. Denn was Besucher*innen dort vorfinden, ist einfach eine Wohlfühloase: Authentisch, mit Liebe zum Detail, mit Chill-Out Bereichen, Schattenplätzen und kinderfreundlichen Plätzen. Laut Jury ist es dort einfach “schnuckelig” und fühlt sich an wie ein Besuch bei Oma und Opa.

Über den Helga! Festival Award:

Der unabhängige Helga! Festival Award wird seit 2013 verliehen und zeichnet die besten Festivals Deutschlands in jährlich wechselnden Kategorien aus. Der Helga! Festival Award ist der erste und einzige Award ausschließlich für Musikfestivals in Deutschland und bietet auch kleinen Festivals die Chance auf Anerkennung. Der Helga! Festival Award wird vom Reeperbahn Festival in Kooperation mit der LiveKomm und Höme – Für Festivals präsentiert.