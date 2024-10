Andreas Liebert präsentiert mit „Fernsehturm“ Single aus seiner neuen EP

„Indie will never dead! Andreas Liebert sendet dir hinreißende kleine Hits – aufwühlend und emo. Hier gibt es mehr zu entdecken als im Tausend Teile-Puzzle, hier dreht sich das Rad wie beim ersten Rausch auf dem Supermarkt-Parkplatz am Ortsausgang. Danke dafür, Brudi!“

(Zitat: Linus Volkmann)

„Mondlandung“, die neue EP von Andreas Liebert, ist keine gefällige Wiederholung alter Erfolgsformeln, sondern ein scharfer, fast schon schmerzhaft ehrlicher Blick auf das, was uns bewegt und beschäftigt. Die vier Songs tauchen tief ein in die Gedanken- und Gefühlswelt eines Künstlers, der sich traut, die Dinge beim Namen zu nennen – ohne Rücksicht auf bequeme Wahrheiten. Eine melancholische Reise durch Sehnsucht, Fragen und flüchtige Momente.

Schon die erste Single „Fernsehturm“ (Single/Video-VÖ: 11.10.24) macht klar, wohin die Reise geht: raus aus der Komfortzone, hinein in die bröckelnde Realität moderner Beziehungen. „Und ich schrei meine Fragen vom Fernsehturm, letzte Hoffnungen zwischen den Scherben“ – Lieberts’ Worte treffen ins Mark, sie spiegeln den Versuch, in einer Welt voller Ablenkungen noch einen letzten, echten Moment zu finden. Der Song fängt die beklemmende Atmosphäre eines Dialogs ein, der nie wirklich stattfindet. Mit einem Blick auf das Berliner Wahrzeichen, das hier nicht als Symbol für Aufstieg, sondern für Einsamkeit steht, gelingt Liebert eine klangliche Momentaufnahme, die tief unter die Haut geht.

EP-Release Konzerte:

23.11.2024 – Forchheim – Stabü

27.11.2024 – Berlin – Perlou

28.11.2024 – Lübeck – Musik & Kongresshalle Lübeck