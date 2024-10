WHO SHOT SCOTT vs. Industrie: Neuseeländs Alt-Hip-Hop-Phänomen dreht auf

Nach „LIL BIT OF HOT“ kehrt der in Auckland ansässige Alternative Künstler und Produzent WHO SHOT SCOTT mit seiner neuen, wütenden Hymne „The Data“ zurück. Als zweiter Song seiner kommenden EP „BRAIN (SIDE B)“ ist dies nicht bloß ein Lied, sondern ein regelrechter Aufstand, getränkt in verzerrte Gitarren und ein Schlagzeug, dass den Begriff „banger“ wörtlich nimmt. Er nimmt kein Blatt vor den Mund und stürzt sich kopfüber in den Krieg zwischen Kommerz und Kunst. Nachfolgend erklärt in seinen eigenen Worten!

Selbst sagt der Künstler: “I had one of the most soul-sucking experiences of my life earlier this year at a Music seminar hosted by perhaps the biggest social media company in the world. The whole Event kept pushing a false narrative that they were there to help artists, when in reality, there was a clear self-serving agenda to keep us in the grips of their business-first, art-second mentality. When I got back home I couldn’t stop thinking about just how ruthless and nonchalant the whole thing was. It made me sick to think that there are so many artists that compromise their vision in an attempt to please social media companies or people attached to them from a business sense in order to try and be sustainable. This song is my ‘fuck you’ to the conformity.”

Mit seiner unnachgiebigen Haltung und seiner rohen, rebellischen Energie ist „THE DATA“ der akustische Defibrillator für alle, die in der geisttötenden Plackerei der sozialen Medien und des Alltags ersticken. Das rasende Musikvideo, das vom preisgekrönten Filmemacher Connor Pritchard gedreht wurde, zeigt WHO SHOT SCOTT, wie er einen Raum verwüstet – Poster herunterreißt, Lautsprecher zerstört und mit einem Baseballschläger Amok läuft – und fängt so die rohe Frustration und Wut ein, die er gegenüber der Musikindustrie verspürt. Wenn Sie bereit sind, das System in Brand zu setzen: willkommen zur Revolution.

Nachdem er bereits für einige der elektrisierendsten Alt-HipHop-Talente Australiens und Neuseelands (Sampa The Great, JessB, Jujulipps) produziert hat, festigt WHO SHOT SCOTT mit „LIL BIT OF HOT“ seine Position als Kraftpaket der pulsierenden Musikszene Down Under. Who Shot Scott sollte man im Blick behalten!