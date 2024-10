„Sparkle In The Rain“ zum 40-jährigen Jubiläum der Erstveröffentlichung

Ursprünglich im Februar 1984 veröffentlicht, war „Sparkle In The Rain“ das sechste Studioalbum der Simple Minds und nach dem Crossover-Album „New Gold Dream“ von 1982 dasjenige, das ihren kommerziellen Erfolg festigte und ihnen ihre erste Nummer 1 in Großbritannien bescherte (sowie ein Top-20-Album in Australien, Kanada, Deutschland, den Niederlanden, Neuseeland, Norwegen, Schweden und der Schweiz). Das Album erhielt im Vereinigten Königreich eine Doppelplatinauszeichnung.

„Sparkle In The Rain“ wurde zunächst unterwegs während der Pausen der New Gold Dream Tour in privaten Aufnahmestudios begonnen. Ein winterlicher Aufenthalt in den Old Chapel Studios in Lincolnshire im Januar 1983 führte zu einer Reihe interessanter Ideen, aber erst im Sommer, nach dem Ende eines Großteils der Tournee, sollte sich die neue Richtung der Simple Minds festigen. Der Song „Waterfront“ beginnt mit einer einzigen Basslinie von Derek Forbes, inspiriert von nächtlichen Spaziergängen Jim Kerrs entlang der verschwindenden Clyde-Werften in seiner Heimatstadt Glasgow. Es ist eine Hommage an die industrielle Vergangenheit der Stadt und ein Ausdruck von Hoffnung und Optimismus für die Zukunft. Der Song, der die Ära mitprägte, wurde zum vielleicht beständigsten Lied der Band und ist bis heute in ihrem Live-Repertoire geblieben.

Steve Lillywhite wurde als Produzent für das Album ausgewählt, ein Mann, der mit dem dynamischen neuen Sound der Band umzugehen wusste. Die ersten Vorbereitungen für Sparkle In The Rain fanden in den Rockfield Studios in Wales statt und die letzten Aufnahmen im legendären Townhouse in London. Kerr bestand darauf, dass das resultierende Album nicht New Gold Dream Teil 2 sein sollte, sondern dass die Band ihren Sound weiter ausbauen und verbessern sollte.

Zu den politischen Texten und persönlichen Liebesliedern gesellten sich pulsierende Synthie-Beats, Klavierparts, New-Wave-Gitarrenklänge und schwelgerische Basslinien. Kerrs Songwriting lebte vom Streben der Band nach einem neuen Sound und einer neuen Richtung. Das Album festigte den Ruf der Simple Minds als eine der wichtigsten Bands der 1980er Jahre und bereitete den Boden für den weltweit erfolgreichen Lonplayer „Once Upon A Time“.

Die zum 40. Jahrestag der Erstveröffentlichung veröffentlichte „Sparkle In The Rain“-Box besteht aus vier Discs. Disc eins ist ein Remaster des Originalalbums (remastered in den Abbey Road Studios von Andrew Walters unter der Aufsicht von Charlie Burchill). Disc zwei enthält B-Seiten und Raritäten, darunter eine Live-Version von NGDs „Hunter And The Hunted“, die den sich entwickelnden Sound der Band zeigt; 12″-Remixe von „Waterfront“ (Steve Lillywhite hat das Schlagzeug geloopt, um ein erweitertes Intro zu schaffen, und entschlackte die Instrumentierung, um einen riesigen, ausladenden Track zu schaffen), „Speed Your Love To Me“, „Up On The Catwalk“ und „A Brass Band In Africa“ sowie „Bass Line“ – das ursprüngliche Instrumental, das zu „White Hot Day“ wurde. Disc drei enthält ein Konzert, das am 28. Februar 1984 im Barrowland in Glasgow, der Heimatstadt der Band, aufgenommen wurde. Disc vier enthält den Rest des Barrowland-Konzerts und eine BBC Radio 1-Session vom September 1983.

Die Box beinhaltet außerdem ein 36-seitiges Booklet mit ausführlichen Notizen von Simon Cornwell (SimpleMinds.org), Interviews mit Jim Kerr und Charlie Burchill sowie zahlreiche seltene Fotos der Band und Erinnerungsstücke aus dieser Zeit.