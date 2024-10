Haller veröffentlicht neue Single mit Becky Sikasa / Tour ab November

Nach den Vorab-Singles „Cool“ (mit Soffie), „Immer Du“ und „Lichtblick“ mit Falcke veröffentlichte Haller zuletzt den Titeltrack seines neuen Albums, „Akademie der Ängste“. Heute erscheint mit „Lonely“ eine neue Single mit Becky Sikasa.

„Why am I so lonely?“ – so singt es die charakterstarke Stimme von Becky Sikasa auf der neuen Haller-Single „Lonely“. Mit ihrem Neo-Soul Charme komplettiert sie die eindringlichen und ehrlichen Strophen von Haller, in denen er das Gefühl der Einsamkeit verhandelt. Bin ich genug? Bin ich interessant? Und ist da eigentlich wer, den ich anrufen kann, um diese Gefühle zu teilen? – All das Fragen, bei denen sich wohl jeder von uns schonmal ertappt hat.

Musikalisch verbindet der Song minimalistische Synth-Welten á la James Blake mit Beat-orientierten Drums, wie man sie sonst von Questlove kennt. Alles unaufgeregt, aber gerade deshalb entfaltet der Song einen fesselnden Sog, dem man sich als Zuhörer*in nicht entziehen kann.

Haller Live:

21.11.24 Marburg – KFZ

22.11.24 Hannover – Musikzentrum

23.11.24 Hamburg – Logo

28.11.24 Leipzig – Halle D

29.11.24 Berlin – Hole44

30.11.24 Ulm – Roxy

06.12.24 Bielefeld – NrzP

07.12.24 Bremen – Tower

12.12.24 Wiesbaden – Schlachthof

13.12.24 Nürnberg – Hirsch

14.12.24 Koblenz – Circus Maximus

18.12.24 Karlsruhe – Jubez

19.12.24 Saarbrücken – Garage

20.12.24 Köln – Kantine

21.12.24 Aachen – Musikbunker