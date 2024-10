Beth Hart veröffentlicht das offizielle Video zu „Wonderful Word“

Kürzlich veröffentlicht die Grammy-nominierte Singer-Songwriterin Beth Hart das offizielle Video zu ihrer inspirierenden Single „Wonderful World“. Der Song stammt aus ihrem neuen Studioalbum „You Still Got Me“, das am 25. Oktober über Provogue / Mascot Label Group erscheinen wird. Auf dem Album sind auch Eric Gales und Slash von Guns ’n Roses zu hören.

Das Video zu „Wonderful World“ wechselt zwischen kontrastreichen Aufnahmen des Songwriting-Prozesses am Klavier und einer subtilen, hypnotisierenden Performance des Songs vor der Kamera und zeigt die zwei Seiten von Beth als Künstlerin und Performerin. „Wonderful World wurde für die Frauen in meiner Familie geschrieben. Für meine Urgroßmutter, meine Großmutter, meine Mutter, meine Schwestern, meine Nichte und ihre Tochter. Es geht also um die Abstammung und darum, wie wichtig es für mich ist, das zu sehen, und was für ein Geschenk es ist, das zu erkennen.“

Beth sagt über ihren Schreibprozess: „Es geht immer um die Freude am Schreiben oder um die Herausforderung des Schreibens, um die Suche nach dem, was vor sich geht. Manchmal, wenn ich traurig bin oder Angst habe, höre ich auf dem Klavier nach. Manchmal kommt ein Lied, manchmal nicht. So oder so, es spendet mir Trost.“

Wer Beth Hart schon einmal live gesehen hat oder sich in ihre Musik vertieft hat, weiß, dass sie jedes Gramm ihres Wesens in ihre Songs steckt. Feuermänner inspirieren; das ist es, was die Menschen zu ihnen hinzieht. Zu den Eigenschaften dieser Persönlichkeiten gehört jedoch auch, dass sie kein Gurtzeug tragen. Sie leben von der Freiheit und dem Raum, der sie umgibt. Aber das bringt auch Gefahren mit sich; man braucht eine emotionale Schutzmatte, und die rettet Leben. Das ist etwas, was wir alle im Laufe unseres Lebens manchmal brauchen.

Im Video zum Titeltrack You Still Got Me ist ihr geliebter Ehemann Scott zu sehen. Scott und das Team um sie herum geben ihr den Halt, wenn sie ihn braucht. Abend für Abend kann man auf der Tournee die Bewunderung sehen, die sie erhält, und dass sie auch etwas zurückgibt. Diese Verbindung ist in den letzten 28 Jahren entstanden, in denen sie Musik veröffentlicht hat, bei der sie ihr Herz ganz offen auf der Zunge trägt – wie eine Kriegerin. Und genau das ist sie auch.

Das Album bricht mit dem mitreißenden Rocker „Savior With A Razor“ mit Slash von Guns n‘ Roses los. Die epische, Bond-ähnliche Hymne donnert mit nihilistischem Trotz, während Beths Gesang den Hörer durch die Schatten führt, während Slashs Gitarre die Geschichte auf elektrische Weise umspielt.

“You Still Got Me“ ist Harts elftes Studioalbum und zeigt, dass ihre Karriere seit einigen Jahren nach den Sternen greift und immer weiter steigt. Ihre letzten Alben „A Tribute To Led Zeppelin“ (2022) und „War In My Mind“ (2019) erreichten die höchsten Chartplatzierungen in Großbritannien und den USA und stürmten die Top 10 in Deutschland, Frankreich. Schweden, Belgien, der Schweiz, Polen, Österreich und den Niederlanden. Mit ausverkauften Shows auf der ganzen Welt hat sie in den letzten Jahren die USA, Kanada, Europa und sogar Indien, Marokko und Australien bereist.

Wir alle haben unser „Ich“, wenn sie „You still got me“ singt – einen geliebten Menschen, einen Freund, ein Haustier, einen Ort, eine Erinnerung, ein Lied… selbst in ihren Momenten der Zerbrechlichkeit inspiriert Beth Hart weiter. Sie vergräbt ihre Hand tief und reißt ihre Emotionen auf, so dass wir alle einen Spiegel in uns selbst sehen können, der uns daran erinnert, dass man sich schlecht fühlen kann, aber dass die innere Stärke doch so viel stärker ist.

Beth Hart ist in jedem Sinne des Wortes ein Kraftpaket!

