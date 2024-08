Anna Ermakova veröffentlicht Debütalbum „Behind Blue Eyes“

So lange Anna Ermakova denken kann, ist die Welt der Musik und des Films ihr ganz persönlicher Zufluchtsort. Ein verlässlicher Safe Space, in dem die britische Künstlerin bis heute Trost und Geborgenheit findet. In dem sie sie selbst sein, sich fallenlassen und ihre Batterien wieder aufladen kann. Berühmte Filmmusiken, die Anna Ermakova durch gute, wie durch schlechte Tage begleiten und die sich Stück für Stück zum Soundtrack ihres eigenen Lebens entwickelt haben. Auf ihrem mit Hochspannung erwarteten Debütalbum hat die 24-jährige Ausnahmekünstlerin ihre wichtigsten Lieblingssongs völlig neu interpretiert und lädt nun alle Fans zu einer aufregenden Achterbahnfahrt der großen Gefühle ein, auf der sie zum ersten Mal einen tiefen Einblick in ihr Innerstes gibt!

Sie hat sich schon als kleines Mädchen von legendären Popikonen inspirieren lassen, die Anna Ermakova in ihrer musikalischen und persönlichen Sozialisation geprägt haben. Angefangen bei Britney Spears, über Beyoncé und Janis Joplin, bis hin zu Lady Gaga, die die Tochter von Angela Ermakova und Boris Becker während ihres Studiums für sich entdeckte. Und nicht zu vergessen unzählige Songs aus beliebten Leinwand-Blockbustern und ikonischen TV-Serien wie „Pulp Fiction“, „Fear And Loathing In Las Vegas“, „X-Men“, „Bridget Jones“ oder „The Queen`s Gambit“ und „House Of Gucci“, die für Anna mit wertvollen Erfahrungen und Erinnerungen verknüpft sind. Emotionen, die die Sängerin nun auf ihrem ersten Album in einem abwechslungsreichen Mix aus modernem Pop, tanzbaren Clubsounds und berührenden Balladen kanalisiert hat.

„Dieses Album bedeutet für mich eine Art Erforschung von Musik, Filmen und all den Emotionen, die das Leben zu bieten hat,“ so Anna Ermakova über ihr Debütalbum. „Sich mit Musik und Filmen aus den verschiedensten Lebensbereichen, Kulturkreisen und Epochen zu beschäftigen, bringt immer neue Lernerfahrungen mit sich. Und ich bin überzeugt, dass Bildung der Schlüssel zu persönlichem Wachstum und Entwicklung ist, um letztendlich ein besserer Mensch zu werden. Diejenigen, die mich gut kennen, wissen, dass ich quasi in meinen Kopfhörern lebe. Irgendwann habe ich entdeckt, dass die Musik jede Erfahrung und jedes Gefühl noch verstärkt“, wie die Sängerin auch schon gleich auf dem Titeltrack und erster Singleauskopplung von „Behind Blue Eyes“ beweist, auf dem sie die durch Limp Bizkit bekannte New-Rock-Ballade aus dem Horrorfilm „Gothika“ in einen atmosphärischen Electro-Popsong verwandelt, der innerhalb kürzester Zeit mehr als 400k Streams auf Spotify generieren konnte.

Auf dem Album ist auch ihre Version des ikonischen Duetts „Something Stupid“ von Frank und Nancy Sinatra. Als hoch-karätigen Gesangspartner hat sich Anna niemand Geringeren als Florian Silbereisen ins Studio geladen, mit dem sie das neue Schlagerpop-Power Couple bildet – zumindest einen Song lang. Der Song hatte letzten Samstag grosse TV Premiere.

Mit „Behind Blue Eyes“ zeigt Anna Ermakova nun eindrucksvoll, was hinter ihren geheimnisvollen blauen Augen vor sich geht. Eine Gratwanderung zwischen Selbstbewusstsein und Verletzlichkeit, auf der sie schonungslos offen und mutig über alle Facetten ihres Lebens spricht. „Auf diesem Album geht es um Selbstspiegelung, um ein wenig Nostalgie und letztendlich auch um Selbstfindung. Die Arbeiten an den Songs haben mich gelehrt, an mich selbst zu glauben und mir selbst und meinem eigenen Entwicklungs- und Lerntempo treu zu bleiben. Es ist leicht, selbstbewusst zu sein, wenn es einem völlig egal ist, was die Leute von einem denken. Doch sobald man im Rampenlicht steht und sein Innerstes preisgibt, macht man sich automatisch angreifbar und setzt sich dem Urteil der Öffentlichkeit aus. Keine einfache Sache für eine eigentlich schüchterne Person wie mich, die mit so vielen Vorurteilen über sie aufgewachsen ist und die extrem viel Hass erfahren hat für die Entscheidungen, die meine Eltern getroffen haben. Ich versuche deshalb, um so offener mit meinen Unvollkommenheiten umzugehen und hoffentlich andere zu inspirieren, ebenfalls ihren Träumen zu folgen und das Leben Schritt für Schritt zu nehmen. Und ich freue mich darauf, meine Fans nun auf meine ganz persönliche Reise mitzunehmen!“

Tracklisting

1. Behind Blue Eyes (from GOTHIKA)

2. Sweet Dreams (from X-MEN)

3. Somebody to Love (from FEAR AND LOATHING IN LAS VEGAS)

4. Enjoy the Silence (from HALSTON)

5. Son of a Preacher Man (from PULP FICTION)

6. Venus (from QUEEN‘S GAMBIT)

7. Iris (from CITY OF ANGELS)

8. I’m Hot Tonight (from SCARFACE)

9. Something Stupid (from MOULIN ROUGE) mit Florian Silbereisen

10. Wicked Game (from WILD AT HEART)

11. Blue Monday (from WONDER WOMAN 1984)

12. You Spin Me Round (Like a Record) (from AMERICAN PSYCHO)

13. Love her Madly (from THE DOORS)

14. Young and Beautiful (from THE GREAT GATSBY)

15. Sorry Seems to be the Hardest Word (from BRIDGET JONES)

„Behind Blue Eyes (The Movie Album)“ erscheint am 09. August 2024 bei Stars in folgenden Formaten:

CD im Digipack mit 15 neuen Songs und 28 Seiten Booklet

2-LP coloured limitiert (1.000er Auflage) im Gatefold mit bedruckten Innersleeves

Fanbox limitiert (1.000er Auflage) inkl. CD, Keramikbecher, Leinenbeutel und einem exklusiven Gewinnspiel