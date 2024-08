RBF: Anchor-Nominees und Jury 2024 stehen fest

Emily Kokal, Julia Stone, Tayla Parx und Tim Bendzko sind die Anchor-Jury 2024 – Anchor-Nominees 2024 stehen fest!

Im Rahmen des Reeperbahn Festivals 2024 findet die inzwischen neunte Verleihung des internationalen Musikpreises Anchor statt. Der Preis unterstützt aufstrebende Talente auf ihrem Karriereweg und versinnbildlicht die gemeinsame Suche nach der aufregendsten Musik von morgen.

Im Mittelpunkt steht dabei wie gewohnt die prominent besetzte internationale Jury, die in diesem Jahr aus der Warpaint-Sängerin, Gitarristin und Produzentin Emily Kokal (USA), der Musikerin und Sängerin Julia Stone (AUS), die gemeinsam mit ihrem Bruder Angus als Angus & Julia Stone weltweit erfolgreich ist, Produzentin, Musikerin, Songwriterin, Entrepreneurin und Aktivistin Tayla Parx (USA) sowie Singer-Songwriter Tim Bendzko (DEU) besteht.

Die Jury mischt sich am Donnerstag, den 19.09., und Freitag, den 20.09., im Gruenspan unter das Publikum der sechs Anchor-Nomineekonzerte, berät sich anschließend und kürt am Samstagabend im Rahmen der Anchor Award Show im St. Pauli Theater den diesjährigen Gewinneract.

„I am looking forward to experiencing the artists of Anchor Award, and reveling in their sounds for a few days!”

– Emily Kokal, Anchor-Jurymitglied 2024

„Ich freue mich sehr, dieses Jahr als Anchor-Jurymitglied beim Reeperbahn Festival mit dabei zu sein! Das Festival ist bekannt für seine Vielfalt und die Kreativität seiner Künstler*innen. Ich bin gespannt, die nächste Generation aufstrebender Talente und ihre Performances zu erleben.“

– Tim Bendzko, Anchor-Jurymitglied 2024

Die auf dem Reeperbahn Festival auftretenden Künstler*innen können sich um eine Teilnahme bewerben; aus den Bewerbungen wählt das aus Branchen- und Medienvertreter*innen bestehende Anchor-Board die sechs teilnehmenden Nominee-Acts. Um den Anchor spielen dieses Jahr die folgenden internationalen und musikalisch sehr facettenreichen Acts:

Songwriterin Beth McCarthy (GBR), deren mitreißende Pop-Rock Hymnen ihrer EP „IDK How To Talk To Girls“ Referenzen an Avril Lavigne oder Miley Cyrus aufweisen, aber mit ihren persönlichen und aktuellen Themen zu 100% im Hier und Heute verankert sind.

Sängerin Enji (MNG/DEU), die auf ihrem jüngsten Album „Ulaan“ mit ihrer Melange aus grazilem Vocal Jazz, Kammerfolk und traditioneller Musik ihrer mongolischen Heimat zu einem der vielversprechendsten neuen Namen des Jazz geworden ist.

Sängerin KÄSSY (AUT), einigen noch als Sängerin und Gitarristin der Indie-Hip-Hop-Band Sharktank in bester Erinnerung, die mit ihrer Solo-Debütsingle „Skirt On Pants“ äußerst gekonnt futuristischen Hyperpop, Breakbeats und Rocksounds zusammenbringt.

Sängerin, Gitarristin und Produzentin Milan Ring (AUS), die mit Singles wie „Mangos“, „Quicksand“ oder „Photographs“ unermüdlich neue Bereiche alternativer elektronischer Musik erforscht und dank ihres untrüglichen Gespürs für Songs, Gesangsharmonien und Sounds in ihrer Heimat bereits als führende Ikone der australischen R’n‘B-Renaissance gilt.

Sängerin und Tänzerin Moonchild Sannelly (RSA), die ihren umwerfenden Mix aus Kwaito und Gqom, schweißtreibenden Afrobeats und erotischem Deep House als „Future Ghetto Funk“ umschreibt, bei dem niemand stillstehen kann – ihre Singles „Yebo Mama“ und „Scrambled Eggs“ belegen, dass das auch für Studioaufnahmen gilt, live aber umso mehr.

Songwriterin Alice Phoebe Lou und ihr musikalischer Langzeit-Kollaborateur Ziv Yamin alias strongboi (DEU), die mit ihrem selbstbetitelten Debütalbum voller Bedroom-Pop-Hymnen überall offene Türen eingerannt haben und ihre Songs auch live extrem charmant auf die Bühne bringen.

Anchor-Nomineekonzerte im Gruenspan:

Donnerstag, 19.09.

Moonchild Sanelly

Enji

Milan Ring

Freitag, 20.09.

KÄSSY

Beth McCarthy

strongboi

Anchor Award Show, Samstag, 21.09.

18.00-19.30 Uhr im St. Pauli Theater