GYFTH – eine Mischung aus Post Metal, Punk und Hardcore

Am Tag genau zwei Jahre nach dem Release der Debüt-EP „Aus Allen Wolken“, setzen GYFTH aus Wien und Linz mit „Muss Los“ ihr erstes Album in die Welt. Aufgenommen in den Doom-Studios/ Linz und gemischt von Norbert Leitner in Wien, präsentiert sich hier eine Platte, die sich dem Stich ins Wespennest noch mehr nähert, als schon der kürzere Vorgänger. Ausgereifterer Sound, mehr Stilelemente, Weltschmerz-Attitüde, ganz viel Augenzwinkern aber auch brutal ehrlich zugleich.

Die Band nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn die klassische Post-Hardcore Dunkelheit sich gerne ohne Scham immer wieder mit der heutigen Popkultur ins Bett legt. Inspiriert durch erlebte Alltagsgeschichten, Ängste, Gefühle und Gleichgültigkeit. Die erste Singleauskopplung „Opfer“ gibt einen ersten Einblick in das innovative Songwriting, das die Band auf dem bald erscheinenden Album umsetzt. Stilistisch machen sich musikalisch und lyrisch erfrischende Unterschiede zur Debüt-EP bemerkbar. Der Song thematisiert die persönliche Zerrissenheit, unter sozialem Druck die richtigen Entscheidungen zu treffen – mit dem Wissen, dass die Fehlentscheidung mit gravierenden Konsequenzen verbunden ist.

Das Quintett, gegründet im Winter 21/ 22, bestehend aus (ehemaligen) Mitgliedern von Implore, Amer, Verrat, Discure und Six-Score will aber genau das bezwecken: raus aus der gewohnten Genre-Blase und eine Mischung servieren, die es nie gab und nun immer geben wird.

Die Debüt EP „Aus Allen Wolken“ wurde im Sommer 2022 veröffentlicht und enthielt vier Songs, die schon mal die Marschrichtung der Wien-Linz Combo ganz gut aufgezeigt hat. Die ersten beiden Videos „Blaupause“ und „Salz & Staub“ wurden im Sommer 2022 und Frühling 2023 veröffentlicht.

Obendrein spielte man ab Sommer 2022 die ersten Shows in Österreich sowie ab 2023 auch im Ausland. Deutschland, Frankreich Tschechien, Luxemburg, Slowakei, Ungarn, Bosnien und Serbien sollen aber nicht die einzigen Gebiete bleiben, die GYFTH mit ihrer dunklen, emotionalen aber gleichzeitig humorvollen Präsenz beehren.

GYFTH sind: Alex (Vocals), Markus (Gitarre), Mauro (Gitarre), Chris (Drums) und Jakob (Bass)