Georg Stengel veröffentlicht endlich sein erstes Album „Endlich!“

Auf „Endlich!“ erzählt Georg Stengel seine Geschichte(n). Fast tagebuchartige Rückblenden auf gute und schlechte Zeiten, die er gemeinsam mit seinem Songwriter-Team bestehend aus Philipp Dittberner (Lotte, Joris, Disarstar) und Philipp Klemz (Joel Brandenstein, Wincent Weiss, Gestört aber GeiL) in seiner ganz eigenen Sprachästhetik festgehalten hat. Auf „Endlich!“ zeigt der Künstler, wie klischeefrei, tiefgründig und dennoch leichtfüßig deutschsprachige Popmusik im Jahr 2023 sein kann.

„Endlich!“ ist eine Sammlung persönlicher Momentaufnahmen aus all seinen emotionalen Erlebnis- und Schaffensphasen. Ein Querschnitt seiner bisherigen Erfolgssingles, kombiniert mit brandneuen Stücken. The best of both Stengels, sozusagen. Unter die Haut gehende Songs, die sich vom Verlorensein und der ewigen Suche nach einem passenden Gegenstück über die eher tragikomischen Seiten zwischenmenschlicher Beziehungen bis hin zu romantischer Liebe und Glück in den unterschiedlichsten Facetten ziehen. Ein emotionales Up und Down, zu dem Georg Stengel seine Fans einlädt. „Endlich!“ markiert für Georg Stengel das Ende seiner Rastlosigkeit. Das Ankommen. Das Aufatmen. Und das Bleiben. Ein lebendiger Beweis dafür, das Leben trotz aller Höhen und Tiefen immer aus einer positiven Perspektive zu betrachten.

„Jedes Lied ist ein kleines Stück von mir selbst“, fasst Georg zusammen. „Durch die Songs lerne ich, mich besser zu verstehen und mich so zu akzeptieren, wie ich bin. Als Musiker und natürlich als Mensch. Letztendlich bin ich sehr dankbar für den langen Weg zu diesem Album, auf dem ich mich weiterentwickelt habe und gewachsen bin. Ich denke, man kann sehr deutlich erkennen, dass ich heute viel positiver eingestellt bin als noch vor ein paar Jahren. Und es fühlt sich sehr gut an!“

Georg Stengels Debütalbum „Endlich!“ erscheint am 6. September 2024. Ab Ende Oktober ist der Musiker gemeinsam mit seiner Band auf „Wow – Endlich Live!“-Tour durch deutsche Clubs zu erleben.

Tourdaten 2024: 21.10.24 – Dresden / 22.10.24 – Magdeburg / 24.10.24 – Berlin / 25.10.24 – Bremen / 27.10.24 – Hamburg / 28.10.24 – Köln / 29.10.24 – Frankfurt am Main / 30.10.24 – Hannover / 01.11.24 – Erfurt / 02.11.24 – Leipzig / 03.11.24 – München