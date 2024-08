Semino Rossi veröffentlicht „Magische Momente“

Seit zwei Dekaden verzaubert Semino Rossi ein Millionenpublikum mit seinem unvergleichlichen Charme, seinem feinsinnigen Humor und seiner Leidenschaft, die Herzen zum Singen, Tanzen und Träumen bringt – unvergessliche Augenblicke, auf die sich seine Hörerinnen und Hörer auch auf dem neuen Studioalbum freuen dürfen: Mit seinen aktuellen Songs präsentiert sich Semino Rossi so unverbraucht, modern und tanzbar wie nie zuvor, während er erneut sein unvergleichliches Gespür für den unwiderstehlichen Zauber der Musik beweist, den er mit seiner Samtstimme und seinem lateinamerikanischen Temperament wunderbar ausdrückt. Er liebt die großen Gefühle – und das Publikum liebt ihn! Nachdem der gebürtige Argentinier in den vergangenen Monaten bereits drei gefeierte Single-Vorboten aus seinem sehnsüchtig erwarteten Longplayer vorausgeschickt hat, schenkt Semino Rossi seinen Fans in seinem 20. Jubiläumsjahr nun buchstäblich „Magische Momente“!

Mit insgesamt sechs seiner vielfach mit Gold und Platin ausgezeichneten Alben enterte Semino Rossi den 1. Platz der österreichischen Albumcharts und setzte sich mit dem 2006 veröffentlichten, mit Doppel-Platin prämierten „Ich denk an dich“ auch an die Spitze der deutschen Hitparade. Mit „So ist das Leben“ legte der 62-jährige Ausnahmesänger im Sommer 2019 sein bisher erfolgreichstes Album via Ariola/ Sony Music vor, mit dem er jeweils auf Platz 1 in Österreich und in der Schweiz, sowie auf Platz 2 der deutschen Charts einstieg. Ein Erfolg, an den Semino Rossi nahtlos mit dem im Frühjahr 2022 erschienenen „Heute hab ich Zeit für dich“ anknüpfte, das ebenfalls den 1. Platz in Österreich, Platz 2 in Deutschland und Platz 3 in der Schweiz belegte.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Auf „Magische Momente“ beleuchtet Semino Rossi alle Facetten der Liebe: Die romantische Art wie auf dem Duett „Wenn einmal heute keinmal wär (feat. Francine Jordi)“, dem vor Hingabe pulsierenden „Gigantische Liebe“ oder dem packenden Popschlager-Hit „Exklusiv“ genauso, wie familiäre Zuneigung und natürlich auch Selbstliebe, wie er mit dem nachdenklichen „Schreib deinen Wünschen einen Brief“ und der schwerelos-schwebenden Tagträumerei „Das wollt ich schon immer mal tun“ zeigt.

„Das ganze Leben ist ein magischer Moment für mich. Wir sollten es in vollen Zügen genießen, denn gestern ist vorbei und niemand weiß, was der nächste Tag bringt. Der einzige magische Moment, den man selbst in der Hand hat, ist der Augenblick, das Jetzt. Und es liegt an uns allen, wie wir unser Leben gestalten. Ich hoffe, dass dieses Album ein magischer Moment im Leben meiner Fans wird, für die ich große Dankbarkeit empfinde. Sie haben mich über zwanzig Jahre begleitet und alle Tiefen und Höhen gemeinsam mit mir erlebt. Ich wünsche jedem einzelnen von ihnen ein Leben mit magischen Momenten. Con todo Corazon, Euer Semino”

Semino Rossis neues Album „Magische Momente“ erscheint am 6. September 2024 in den Formaten Standard-CD (inkl. 16 Tracks), als Stream und Download (inkl. 21 Songs), als limitierte Fanbox (inkl. 19 Tracks, Kochschürze, Notizblock und Stickerbogen) sowie als exklusive Amazon-Fanbox-Edition (inkl. 19 Tracks, Kochschürze, Notizblock, Stickerbogen und Stift).