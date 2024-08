HAEVN teilen neue Single “Beginners” vom bevorstehenden Album “Wide Awake”

HAEVN, das niederländische Kompositionsduo bestehend aus Jorrit Kleijnen und Marijn van der Meer, veröffentlichte kürzlich ihre hervorragende neue Single „Beginners“, die von ihrem neuesten Album „Wide Awake“ stammt, das am 11. Oktober bei Nettwerk erscheinen wird.

In Bezug auf die Single ergänzt HAEVN: „Wir wollten einen Song schreiben über den Mut und die Geduld, die es braucht, um eine Beziehung oder eine Fähigkeit zu entwickeln – etwas, das man sich wünscht, das aber herausfordernd sein kann. Der Prozess des langsamen Lernens und das unvermeidliche Stolpern auf dem Weg dorthin. Es geht um die Reise des Wachstums und der Selbstentdeckung. Im Fokus steht ein Paar, das seine ersten Kontakte und Konflikte navigiert und die tiefgreifenden Auswirkungen, die diese Erfahrungen auf ihre Beziehung haben.“

„Der Song betont, dass das Lernen, zu vertrauen, zu fallen und wieder aufzustehen, ein fortlaufender Prozess ist und die Schönheit darin liegt, das Unbekannte mit Vertrauen anzunehmen. Jeder Schritt nach vorne, jeder Fehler und jeder kleine Sieg tragen zur gemeinsamen Reise bei, ein Zuhause zu schaffen und seinen Weg zu finden.“

„Wide Awake“ ist das neueste Kapitel in HAEVNs Mission, die Zuhörer in vielfältige emotionale Landschaften zu entführen und einen Raum für innere Stille und Selbstreflexion zu schaffen. Die Musik spiegelt das Heranreifen der beiden Künstler als Musiker und Individuen wider. Es ist eine Reise des Wachstums, der Selbstliebe, der Selbstreflexion und des Mitgefühls für sich selbst und andere. Auf „Wide Awake“ haben HAEVN das Selbstvertrauen, mutige Entscheidungen zu treffen, wie sie es bisher noch nicht getan haben, was nicht nur zu ihrem autobiografischsten Werk, sondern auch zu ihrer ambitioniertesten Musik führt.

Im Jahr 2024 wird ihre Tour mit Auftritten in einigen der renommiertesten Konzerthäuser Europas fortgesetzt, darunter das Shepherd’s Bush Empire in London, Le Trianon in Paris und der Admiralspalast in Berlin.

