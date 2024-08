Kim Wilde kündigt neues Album CLOSER an

Die berühmte Pop-Ikone KIM WILDE wird am 31. Januar 2025 ihr mit Spannung erwartetes neues Studioalbum Closer veröffentlichen. Das Album markiert einen weiteren Meilenstein in Kims legendärer Karriere und zeigt ihre charakteristische Mischung aus Rock, Pop und New Wave, während sie ihren Sound in neue und aufregende Bereiche vorantreibt.

Die Leadsingle des Albums, „Trail of Destruction“, bietet einen Vorgeschmack auf das, was die Fans von Closer erwarten können. Der Track ist der Inbegriff von Wilde – eine energiegeladene Hymne, die eingängige Melodien mit kraftvollem Gesang verschmilzt, verpackt in eine dynamische Produktion, die zu ihrem Markenzeichen geworden ist. „Trail of Destruction„ kann auf allen wichtigen Plattformen gestreamt und heruntergeladen werden und ist auch als limitierte 7“-Single mit Kims Autogramm und einer speziellen Radierung auf der B-Seite erhältlich.

Closer ist Kims erstes Studioalbum seit „Here Come The Aliens“ aus dem Jahr 2018. Es behandelt sowohl persönliche als auch universelle Themen und kombiniert ihre introspektive Lyrik mit ihrem unverwechselbaren Sound. Das Album ist ein Beweis für ihre Fähigkeit, sich als Künstlerin weiterzuentwickeln und gleichzeitig der Essenz treu zu bleiben, die das Publikum seit Jahrzehnten fesselt. Als Gegenstück zu ihrem Lieblingsalbum Close aus dem Jahr 1988 gedacht, schafft auch dieses neue Werk eine perfekte Balance aus Pop, Rock und Dance. Das Cover ist eine natürliche Hommage an eine Künstlerin, die sich im Laufe der Jahre so sehr weiterentwickelt hat und dabei ihrer künstlerischen Intention treu geblieben ist.

Über das neue Album sagt Kim: „Closer aufzunehmen war wirklich eine absolute Freude… es fühlt sich wie der natürliche Begleiter von Close aus dem Jahr 1988 an, und ich glaube, es spiegelt perfekt wider, wo ich mich heute musikalisch gesehen befinde.“

Kims Karriere, die mit dem Kult-Hit „Kids in America“ begann, wurde durch eine Reihe erfolgreicher Alben und Singles gekennzeichnet, die eine ganze Generation geprägt haben. Ihre Musik findet sowohl bei langjährigen Fans als auch bei neuen Zuhörern immer noch Anklang. Closer wird ihren Status als Popmusik-Legende weiter festigen.

Zusätzlich zur Albumveröffentlichung wird Kim auf eine ausgedehnte Tournee durch Großbritannien und Europa gehen, die im März 2025 in einer kompletten Großbritannien-Tournee gipfeln wird und im November 2025 wird sie zu Gast in vielen deutschen Städten sein. Die Fans können sich darauf freuen, Titel aus Closer live zu hören, neben klassischen Hits, die sie zu einem bekannten Namen gemacht haben.

CLOSER Tour 2025:

13.11.2025 München, Circus Krone

14.11.2025 Stuttgart, Im Wizemann

15.11.2025 Frankfurt, Batschkapp

17.11.2025 Köln, Gloria

18.11.2025 Bochum, Starlight Express Theater

20.11.2025 Hannover, Capitol

21.11.2025 Münster, Jovel

22.11.2025 Bremen, Modernes

24.11.2025 Hamburg, Große Freiheit 36

25.11.2025 Berlin, Columbiahalle

26.11.2025 Leizpig, Haus Auensee

28.11.2025 CH-Luzern, KKL

29.11.2025 CH-Lausanne, Docks

Zu Weihnachten 2024 meldet sich KIM WILDE mit einer weiteren WILDE WINTER ACOUSTIC TOUR zurück. Im Gepäck eine Sammlung ihrer beliebten Titel aus dem WILDE WINTER SONGBOOK-Album, gemischt mit einigen der berühmtesten Weihnachtslieder und natürlich KIM WILDE‘s größten Hits, die alle im intimen Akustikstil gespielt werden.