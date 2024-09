Rock am Ring und Rock im Park 2025 – Erste große Bandwelle

Wenn die größten deutschen Musikfestivals im kommenden Jahr Geburtstag feiern, wollen alle dabei sein. Mehr als 90.000 Fans haben sich schon ein Weekend-Ticket gesichert, davon 55.000 für Rock am Ring und 35.000 für Rock im Park. Mehr Künstler:innen, mehr Bühnen, mehr Programm – die Jubiläums-Editionen von Rock am Ring und Rock im Park stoßen vor in neue Dimensionen.

Schon die erste Bandwelle enthält jede Menge namhafter Acts sowie einen zweiten Headliner und absoluten Publikumsliebling: Bring Me The Horizon. Kein anderer Act erhielt in Fan-Befragungen mehr Stimmen als die britischen Metalcore-Ikonen, die 2025 bei Rock am Ring und Rock im Park ihre einzigen Shows auf dem europäischen Festland spielen werden. „Es ist uns eine Ehre, eines der weltweit ikonischsten Festivals zu headlinen“, kommentiert Frontmann Oli Sykes die Einladung und verspricht: „Um unseren Fans Danke zu sagen, werden wir dort die größte Show unserer Karriere spielen!“ Bereits im Juni wurden die US-Metal-Heroes Slipknot als Headliner bekanntgegeben. Auch Slipknot feiern ein Jubiläum, erschien doch ihr erstes Album gleichen Namens vor 25 Jahren.

Weitere Highlights sind die Londoner Progressive-Metaller Sleep Token, die im kommenden Jahr ebenfalls Europa-exklusiv bei Rock am Ring und Rock im Park das große Finale auf der Mandora Stage spielen. Außerdem sind die Berliner Hip-Hop-Stars und Chartstürmer K.I.Z. im nächsten Jahr mit dabei, die u. a. ihr neues Nummer 1 Album „Görlitzer Park“ mit im Gepäck haben.

Ebenfalls im Line-up: Top-Acts aus Alternative Rock und Punkrock, darunter Feine Sahne Fischfilet und die Berliner Helden Beatsteaks, die nächstes Jahr ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum feiern. Die britischen Rockgiganten Biffy Clyro und die gefeierte Post-Punk-Band Idles sind ebenfalls bestätigt. Metalcore und Post-Hardcore sind durch A Day To Remember und The Ghost Inside vertreten. Ebenfalls mit Spannung erwartet: die ukrainischen Stars von Jinjer. Die deutschen Power Metal-Priester Powerwolf veröffentlichten jüngst ihr viertes #1-Album in Deutschland und sind ebenso dabei wie Deathcore-Ikonen Lorna Shore und – Hard Rock-Experten aufgepasst! – drei phänomenale Schwestern aus Mexiko aka The Warning.

Seit Jahrzehnten sind Rock am Ring und Rock im Park Inbegriff der Festivalkultur in Deutschland. Generationen von Fans versammeln sich seit jeher am ersten Juni-Wochenende am Nürburgring bzw. auf dem Zeppelinfeld, um drei Tage lang ihre Stars und die Musik zu feiern und einzigartige Erlebnisse mit nach Hause zu nehmen. Waren diese Wochenenden schon immer legendär, wird die Jubiläums-Edition 2025 noch einen draufsetzen: mit einer neuen vierten Bühne, mit rund 100 Acts und mit jeder Menge weiterer Überraschungen.

Termine:

Rock am Ring: 6.–8. Juni 2025, Nürburgring, Eifel

Rock im Park: 6.–8. Juni 2025, Zeppelinfeld, Nürnberg

Eine vollständige Liste der bisherigen Bestätigungen in alphabetischer Reihenfolge gibt es hier:

A Day To Remember

Beatsteaks

Biffy Clyro

Bring Me The Horizon

Feine Sahne Fischfilet

Idles

Jinjer

K.I.Z

Lorna Shore

Powerwolf

Sleep Token

Slipknot

The Ghost Inside

The Warning