Ätherische Klanglandschaften: Away From This Dream

Der gefeierte isländische Alt-Pop-Künstler Axel Flóvent kehrt diesen Sommer mit seinem brandneuen Album „Away From This Dream“ zurück, das am 7. Juni über Nettwerk erscheint.

Axel hat sein neues Album „Away From This Dream“ in London mit dem britischen Produzenten MyRiot (London Grammar, Aurora) aufgenommen und abgemischt. Mit ätherischen Klanglandschaften, die von hauchzarten Synthesizern durchdrungen sind, zeigt Away From This Dream einen Künstler, der sich in die Ebbe und Flut des Lebens lehnt, während er seinem charakteristischen Sound erlaubt, zu atmen und zu gedeihen, ohne Angst zu haben, seine Musik in neue Gebiete vorzustoßen.

Axel Flóvent: „Ich war schon immer ein großer Fan von Künstlern, die sich mit jedem Album weiterentwickeln. Ich fühle mich nicht eingeschränkt in dem, was ich tun kann. Es ist wichtig für mich, eine Vielzahl von Sounds zu erforschen, um verschiedene Seiten von mir zu zeigen. Ich wollte ein Album machen, das ich mit einer Band vor vielen Leuten auf einem Festival spielen kann oder das man auch alleine über Kopfhörer hören kann.“

Geboren und aufgewachsen im nördlichen Fischerdorf Húsavík, lernte die Welt Axel erstmals 2015 kennen, als er seine unabhängige Debüt-EP „Forest Fires“ vorstellte. Der Titeltrack „Forest Fires“ wurde über 74 Millionen Mal auf Spotify gestreamt, Tendenz steigend. Er begeisterte das Publikum mit seiner „Quiet Eyes“ EP [2017], der „Tourist“ EP [2020] und seinem Debüt „You Stay by the Sea“ [2021] in voller Länge. Von letzterem verzeichnete „You Stay By The Sea“ über 5,2 Millionen Spotify-Streams, gefolgt von „Tourist“ mit 4,7 Millionen Spotify-Streams. Sein Debütalbum wurde von Kritikern sehr gelobt und erhielt unter anderem Lob von The Line of Best Fit, Atwood Magazine, NPR und American Songwriter.

Im Jahr 2022 veröffentlichte er die kollaborative EP „Coexist“, die Kollaborationen mit Tusks, Hayden Calnin, Plàsi und Ciaran Lavery enthielt. Mit mittlerweile über 100 Millionen Streams sieht die Zukunft für den isländischen Musiker spannend aus.