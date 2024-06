KENZIE veröffentlicht Single „6 feet under“ aus kommendem Album

Mit ihrer neuen Single „6 feet under“ bietet kenzie einen introspektiven Vorgeschmack auf ihr kommendes Album. “Biting my tongue” erscheint am 26. Juli und erzählt als Debüt-Album kenzies eigene Geschichte. Der Single-Vorbote lässt die Vorfreude steigen und zeigt: Kenzie spricht der jungen Generation aus der Seele und schafft es mit ihrer Kunst, tiefgründige Gefühle in Musik zu verwandeln.

Zur Albumankündigung teilte kenzie mit: „Ich bin so aufgeregt, mein Debüt-Album zu veröffentlichen. Ich habe so lange daran gearbeitet und kann es kaum erwarten, dass meine Fans es hören! “Biting my tongue“ handelt davon, dass ich es mir nicht mehr erlaube, es anderen recht zu machen und das Verhalten anderer zu tolerieren. Es ist eine Zeit in meinem Leben, in der ich meine Stimme gefunden habe und sie in mein Leben und mein Schreiben einfließen lasse.“

Der neue Track „6 feet under“ war Teil einer aktuellen Folge aus der 20. Staffel von „Grey’s Anatomy“ und folgt auf kenzies Veröffentlichungen „close to you“ ft. ASTN, „word vomit“ und „face to face“ von Anfang des Jahres sowie auf frühere Singles aus dem letzten Jahr, darunter „anatomy“, „sickly sweet“, „paper“ und „100 degrees“.