WINGENFELDER kündigen ihr letztes Album „Schlicht und ergreifend“ an

Es gibt einige, wenige Bands, die mit ihren Songs ein bestimmtes Gefühl in ihren Hörer*innen wecken – Ein Gefühl, dass sich wie nach Hause kommen anfühlt. Diese Art von Band sind WINGENFELDER – und nun, wie schon mit der ersten Auskopplung „Wenn’s am schönsten ist“ angekündigt – werden Kai und Thorsten Wingenfelder, mit ihrer Band FURY IN THE SLAUGHTERHOUSE derzeit so erfolgreich wie nie, nach fast 14 Jahren das Kapitel WINGENFELDER schließen. Dazu erschien am letzten Freitag, dem 31.05., die neue Single „Wetten dass“.

Und das wird nicht nur live gebührend gefeiert, sondern auch mit einem letzten Album: „Schlicht & ergreifend“ erscheint am 18. Oktober 2024. 10 Songs, 10 Geschichten. Dazu Thorsten Wingenfelder: „Es war uns eine Ehre für Euch zu spielen. Es war uns ein wunderbares Fest und eine wahrlich großartige Reise… und nun sagen wir ‚Auf Wiedersehen‘ – schlicht und ergreifend.“

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Sänger Kai Wingenfelder erzählt: „Wir leben in einem Zeitalter, in dem soziale Medien und das Handy eine immer größere Rolle in unserem Leben und dem Leben unserer Kinder einnehmen. Da sie damit den Platz von Bildung, Kommunikation und Kreativität vereinnahmen, führt das unweigerlich zur Verblödung. Und wir schauen zu, oder schauen abgründige und noch blödere TV Formate. Wir sollten wissen, wohin das führt, aber eigentlich wissen wir gar nichts!“

Im Sommer gehen WINGENFELDER erst auf Akustik-Quartett Tour, im Herbst dann auf die große Abschiedstour, auf der bereits mehrere Konzerte ausverkauft sind. Gerne laden wir euch zu den Terminen ein!

WINGENFELDER – Akustik Quartett

28.06. Hallig Langeness, Kultur auf den Hallingen (Restkarten)

29.06. Hallig Langeness, Kultur auf den Hallingen (Restkarten)

05.07. Worpswede, Music Hall (Restkarten)

06.07. Steinhude, Insel Wilhelmstein (ausverkauft)

09.08. Frankfurt, Batschkapp Sommergarten

10.08. Steinhude, Insel Wilhelmstein

15.08. Braunschweig, Wolters Applaus Garten

16.08. Taarstedt, Angeliter Open Air

23.08. Brilon, Bürgerzentrum

24.08. Meerbusch, Sportanlage

26.08. St. Peter-Ording, Strangut Resort Sessions

„Schlicht & ergreifend“ – Die Abschiedstour 2024

07.11. Kiel, Pumpe

08.11. Hamburg, Fabrik

09.11. Rostock, MAU Club

11.11. Berlin, Hole44

12.11. Nürnberg, Hirsch

13.11. Mannheim, Kulturhalle

15.11. Bremen, Schlachthof

16.11. Hannover, Capitol

17.11. Oberhausen, Zentrum Altenberg (ausverkauft)

19.11. Köln, Gloria

20.11. Osnabrück, Rosenhof

22.11. Erfurt, HSD

23.11. Wolfsburg, Hallenbad (Restkarten)

24.11. Bochum, Zeche (ausverkauft)