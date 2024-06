The Police: neue erweiterte Editionen des Klassikers „Synchronicity“

„Synchronicity“: Gut vier Jahrzehnte nach der Erstveröffentlichung erscheint der ultimative Album-Meilenstein von The Police als massiv erweiterte Neuauflage. Das limitierte Deluxe Boxset beinhaltet u.a. auch bislang unveröffentlichte Demoaufnahmen von Sting!

Es war ihr fünftes, letztes und größtes gemeinsames Albumstatement – und gilt seither als ultimativer Karrieremeilenstein von The Police: Das 1983 veröffentlichte Album „Synchronicity“ erscheint am 26. Juli 2024 als massiv erweiterte Neuauflage! Erhältlich in diversen Formaten und Konfigurationen, vereint das limitierte 6CD Deluxe Boxset insgesamt 55 (!) bislang unveröffentlichte Titel. Abgerundet wird die Jubiläumsedition mit brandneuen Linernotes und exklusiven Interviews, seltenen Archiv-Fundstücken und bislang unveröffentlichten Fotos – was die Deluxe-Neuauflage zur ultimativen Fan-Schatztruhe macht. Jetzt vorbestellen.

„Synchronicity“ gelang im Sommer 1983 in etlichen Ländern der Sprung auf Platz #1 der Charts (u.a. USA, UK) – in Deutschland war es auf Anhieb ein vergoldetes Top-5-Album – und verkaufte insgesamt mehr als 15 Millionen Exemplare (gut 8,5 Millionen verkaufte Alben waren es hinterher allein in den USA). Die #1-Single „Every Breath You Take“ bescherte der Band nicht nur weitere Charterfolge, sondern entpuppte sich über die Jahre als meistgespielte Single in der Geschichte des Radios – mit mehr als 15 Millionen Plays (allein bis 2019). Die dezent abgründige Kernzeile zu jenem Hit, mit dem The Police endgültig zur größten Band jener Tage avancieren sollten, war Sting eines Nachts während eines Jamaika-Aufenthalts eingefallen.

Auch die Kritiker:innen waren sich einig und hatten nur Lob für „Synchronicity“ übrig. Gleich drei GRAMMY Awards konnten The Police im Jahr darauf mit nach Hause nehmen (bei fünf Nominierungen!): „Best Rock Performance by a Duo or Group with Vocal“, „Song of the Year“ (für „Every Breath You Take“) und „Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocal“. Auf die vielen positiven Rezensionen im Jahr 1983 folgten in den Folgejahren und -jahrzehnten etliche Listen-Einträge wie im vom US-Rolling Stone aufgestellte „Greatest 500 Albums of All Time“-Ranking.

Gut drei Jahre Arbeit stecken in der nun erscheinenden Deluxe Re-Issue-Version, die zusammen mit den einstigen Bandmitgliedern entwickelt und erweitert wurde. Das der umfangreichen Boxset-Variante beiliegende 62-seitige Booklet beinhaltet ausführliche Linernotes des renommierten Musikjournalisten Jason Draper, der im Detail die Entstehung dieses bahnbrechenden Longplayers nachzeichnet, den viele als absolutes Meisterwerk von The Police einstufen.

Auch gut vier Jahrzehnte später zelebrieren alle drei Ex-Mitglieder von The Police das musikalische Erbe jener Tage: Schlagzeuger Stewart Copeland veröffentlichte erst im Herbst sein Buch „Police Diaries“; dazu ging er mit dem aktuellen Album „Police Deranged For Orchestra“ auf Tour. Unter dem Motto „Have I said Too Much?“ wird er ab Oktober seine neue Spokenword-Show in Großbritannien live präsentieren. US-Fans können sich derweil auf weitere Shows von Andy Summers’ aktueller „The Cracked Lens + A Missing String“-Tournee freuen. Dazu erschienen zuletzt eine ganze Reihe von Fotobüchern, mit denen Summers exklusive Einblicke in die Police-Ära gewährte. Auch Sting, der nach der Veröffentlichung von „Synchronicity“ seine Solokarriere startete, ist momentan auf großer Tournee durch die USA und Europa (u.a. fünf Deutschland-Shows im Juli!) – in deren Rahmen er auch immer wieder ausgewählte Police-Klassiker zwischen seinen Solo-Hits präsentiert.

Die limitierte Boxset-Variante von „Synchronicity“ beinhaltet folgende Specials auf 6 CDs:

CD1 ist das Originalalbum – inklusive „Murder By Numbers“. Sämtliche Tracks sind remastered, basierend auf den Originaltapes

CD2 beinhaltet 18 zusätzliche Songs: Sämtliche B-Seiten der 7“- bzw. 12“-Auskopplungen sowie 11 exklusive Non-Album-Tracks, die erstmals auf CD erscheinen

CD3 und CD4 vereinen bislang unveröffentlichte Alternativ-Versionen sämtlicher Songs, die auf „Synchronicity“ versammelt sind

Dazu vereint CD4 auch unveröffentlichte The-Police-Stücke, u.a. eine frühe Version von Andy Summers’ 1982 geschriebenem Track „Goodbye Tomorrow“ (später umbenannt zu „Someone To Talk To“); eine Demoversion der Copeland-Komposition „I’m Blind“, die später als „Brothers on Wheels“ auf Copelands gefeiertem Soundtrack für Francis Ford Coppolas „Rumblefish“ wieder auftauchen sollte; eine unveröffentlichte Erstaufnahme von „Truth Hits Everybody“ (ursprünglich auf dem 1978 veröffentlichten Debütalbum „Outlandos d’Amour“), sowie seltene Coverinterpretationen der Stücke „Three Steps To Heaven“ (Eddie Cochran) und „Rock and Roll Music“ (Chuck Berry)

CD5 und CD6 vereinen insgesamt 19 Live-Titel – allesamt bislang unveröffentlicht. Aufgezeichnet wurden sie kurz nach der Albumveröffentlichung, am 10. September 1983, im Oakland-Alameda County Coliseum an der US-Westküste

Außerdem wird auch eine 2CD-Deluxe-Variante erhältlich sein; die Titellisten der CDs sind mit CD1+2 der o.g. Boxset-Edition identisch.

Parallel zu den physischen Konfigurationen gibt es auch das Digital Boxset – erhältlich bei allen DSPs. Die Titellisten entsprechen der o.g. 6CD-Variante.

Vinyl-Liebhaber:innen haben die Wahl zwischen drei LP-Konfigurationen:

4LP Super Deluxe Edition (Limited Edition)

Originalvinyl-Titelliste (LP1)

Eine Auswahl der 7”- bzw. 12”-B-Seiten + Live-Aufnahmen (LP2)

Eine Auswahl von bislang unveröffentlichten Alternativ-Versionen und Demos aus den „Synchronicity“-Sessions (LP3)

Eine Auswahl von bislang unveröffentlichten Alternativ-Versionen und Demos aus den „Synchronicity“-Sessions (LP4; Seite A)

6 bislang unveröffentlichte Songs – siehe CD4-Beschreibung (Boxset; fyi: alle bis auf den Song „I’m Blind“) (LP4; Seite B)

2LP Deluxe (farbiges 2LP-Vinyl, exklusiv via D2C-Store)

Originalvinyl-Titelliste (LP1)

Eine Auswahl der 7”- bzw. 12”-B-Seiten + Live-Aufnahmen (LP2)

1LP Picture Disc (veränderte Song-Reihenfolge / Limited Edition!)