COURTEENERS veröffentlichen neue Single mit DMA’s

Nachdem die Courteeners mit „Solitude Of The Night Bus“, dem Titeltrack „Pink Cactus Café“ und einem Feature mit Brooke Combe bereits drei Singles veröffentlicht haben, erscheint heute mit „The Beginning Of The End“ ein letzter Vorab-Track, bevor am Freitag das neue Album „Pink Cactus Café“ erscheint. Auf der neuen Single „The Beginning Of The End“ hört man niemand geringeren als die Australiern von den DMA’s.

„Pink Cactus Café“ erschient am Freitag via Ignition Records. Mit Liam Fray als Co-Produzenten aller Tracks und zusätzlichen Beiträgen von Freunden der Band wie DMAs, James und Ian Skelly (The Coral), Pixey, Charlie Salt (Blossoms), Ola Modupe-Ojo (Bipolar Sunshine) und Theo Hutchcraft (Hurts) und vielen mehr ist „Pink Cactus Café“ ein pop-orientiertes, experimentelles und bisher kollaborativstes, zukunftsweisendes Album der Band.

Es ist Courteeners‘ erste neue Musik seit dem 2020 erschienenen Album „More. Again. Forever.“, das von den Kritikern hochgelobt und weithin als eine der selbstbewusstesten und beständigsten Platten der Band angesehen wurde. Erst kürzlich erreichte die Neuauflage des Courteeners-Debütalbums St. Jude 2023 Platz 1 der britischen Albumcharts, fünfzehn Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung.

Mit Liam Fray als Co-Produzent aller Tracks und Beiträgen von befreundeten Musikern wie DMA’S, Brooke Combe, James und Ian Skelly (The Coral), Pixey, Charlie Salt (Blossoms), Ola Modupe-Ojo (Bipolar Sunshine) und Theo Hutchcraft (Hurts) und vielen anderen, ist es der Sound einer Band, die an allen Ecken und Enden an ihre Grenzen stößt, während sie die Kern-DNA dessen beibehält, was ihre Songs so brillant für so viele Menschen macht: Unauslöschliche Melodien und stolze Refrains, die perfekt für Arena-Touren und Sonnenuntergangs-Slots auf Sommerfestivals gemacht sind.

Fray erklärt zu „Pink Cactus Cafe“: „The last record came out on the cusp of lockdown so straight away I went into panic (writing) mode…on my own but with no real plan. I wasn’t sure if it was going to be a side project, Courteeners, solo project. Just songs. Everything was up in the air. So, it wasn’t necessarily a Courteeners SOUND…I started reaching out on my Indie Rolodex as a bit of fun really, and it’s ended up being the most collaborative and rewarding thing we’ve ever done. It’s a real collage of an album, we threw everything into the melting pot. Cam & Cones have brought their magic to these songs, along with… to name a few…. DMA’S, Charlie from Blossoms, Theo from Hurts, James Skelly and his percussion genius of a brother – lan, and two of the best vocalists out there in Brooke Combe and Pixey. It’s the most collaborative thing we’ve ever done, and we couldn’t be happier. Four and half years in the making, we genuinely believe it’s the best set of songs we’ve released into the world since St. Jude… we hope you buzz off them as much as we do.”

Courteeners sind Liam Fray, Conan Moores, Michael Campbell und die Tourmitglieder Joe Cross und Elina Lin. Seit der Veröffentlichung ihres Debütalbums St. Jude im Jahr 2008 haben sie sich zu einer der beliebtesten Bands Großbritanniens entwickelt und eine riesige Community um ihre ausverkauften Shows aufgebaut, die sie immer wieder vor ausverkauften Häusern und Festivals im ganzen Land spielen lässt. In ihrer 16-jährigen Karriere hatte die Band beständigen kommerziellen Erfolg und erhielt BPI-zertifiziertes Platin (x1), Gold (x3) und Silber (x2) für ihre Alben. Anfang des Jahres wurden Courteeners bei den Nordoff Robbins Northern Music Awards als Band des Jahres ausgezeichnet.