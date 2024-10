Sam Tuesday veröffentlicht EP „Foreign Moon“

„Foreign Moon“ markiert die erste EP-Veröffentlichung von Sam Tuesday, begleitet von der offiziellen Musikvideopräsentation zum gleichnamigen Song, der stark von Sci-Fi-Elementen geprägt ist. Die Künstlerin verbindet ihre Musik mit einer fesselnden visuellen Erzählung. Ihre Videos spielen in den weiten, kargen Landschaften des arktischen Archipels Svalbard. SAM, eine Astronautin, erlebt eine Bruchlandung auf dem verlassenen „Foreign Moon“ und findet sich in einer atemberaubenden, aber lebensfeindlichen Umgebung wieder, die in den Weiten von Spitsbergen, Svalbard, gefilmt wurde.

Ihr Raumschiff ist zerstört, und sie ist gezwungen, nach Wasser und Überlebensstrategien zu suchen. Dabei stößt sie auf von Menschen geschaffene Überbleibsel. Aus diesen Resten konstruiert sie ein kleines Modell ihres Raumschiffs, während sie sich verzweifelt an den Gedanken einer Flucht klammert. Als die Hoffnung fast versiegt, erscheint plötzlich ein mysteriöses Licht am Himmel, gefolgt von einer schemenhaften Gestalt auf einem fernen Bergkamm. Rettung oder eine neue Bedrohung? SAMs Schicksal hängt am seidenen Faden. Wird der „Foreign Moon“ ihre Reise lenken, so wie es der Song andeutet?

„Sam Tuesday“ ist eine independent Popkünstlerin ansässig in Berlin und Longyearbyen (Spitsbergen, Norwegen). Initiiert durch die Sängerin und Bildende Künstlerin Sandra Setzkorn lebt das Projekt in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Musiker*innen. Die Figur ist inspiriert durch autobiografische Eckpunkte der Künstlerin, die als Motorbootfahrerin, Expeditions Guide und Eisbärenwächterin in der Arktis und Antarktis arbeitet. Ihre Musik und Sound ist rough, simple, tight und feinsinnig. Es geht um Energie und den Moment.

Die Stimme ist manchmal kraftvoll, dann wieder brüchig. Im Februar 2024 hat Sam Tuesday im Protopop Studio in Berlin die Songs für Ihre EP „Foreign Moon“ aufgenommen, die am 25.10.24 unter dem Label brillJant sounds aus Hamburg erscheint. Mit David Specht als Produzent und Stefanie Mikus – Marx als zweiter Stimme. In Kooperation mit den Lazers, drei italienischen Musikern, mit denen sie seit einigen Jahren Musik macht, sind zwei der fünf Songs als Live-Aufnahme entstanden.

„Foreign Moon“ ist ein erster großer Schritt in die Öffentlichkeit. 2025 geht es weiter mit der Zusammenarbeit mit dem Label brillJant sounds und dem ersten Album von Sam Tuesday.