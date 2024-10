Florian Künstler veröffentlicht heute die neue Single „Weiße Haare“

Florian Künstler, das wissen seine Fans natürlich, schreibt die ehrlichsten Liebeslieder. Songs aus echten Erfahrungen und Zeilen ohne Umwege: aus Worten, die die Abkürzung mitten ins Herz kennen. Seine neue Single “Weiße Haare“ ist aber keine besinnliche Ballade, sondern nimmt uns dank treibender Drums und Arena-Chorus spätestens ab Strophe Zwei euphorisch mit in Richtung des mächtigen Kraftwerks, das durch die große Liebe entsteht. Einer Liebe, die alles aushält, alles versteht und tatsächlich für immer ist. „Ich glaube, ich nehme Zeit anders wahr. Ich kann mich in mein 80-jähriges Ich versetzen und habe keine Angst zu scheitern, weil ich schon weit unten war.“

Es ist tiefe Verbundenheit mit allen Menschen, die den Songwriter Künstler so besonders macht und gleichzeitig seine größte Motivation ist: „Für mich waren die Songs immer das Gegengewicht zu den schwierigen Zeiten, die ich erlebt habe – und mich bei den Menschen um mich herum sicher zu fühlen, hat meine Angst schließlich besiegt. Ich glaube, ich kann mich auch aufgrund meiner Lebensgeschichte ganz gut in Menschen hineinversetzen und wenn es gelingt, eine Beziehung zu den Hörern und dem Publikum auf den Konzerten aufzubauen, ist das für mich der größte Erfolg.“

Nach seiner fast restlos ausverkauften Clubtour in diesem Jahr und begeistert gefeierten Festivals im Sommer geht Florian Künstler 2025 auf Tour durch noch größere Hallen. „Neben meiner eigenen Geschichte ist mir wichtig, auch die Geschichten der Leute mitzubekommen und manche Begegnungen vergisst man nie. Es ist so schön zu sehen, wie sich die Menschen bei den Konzerten in den Armen liegen und feiern was sie aneinander haben. Obwohl ich auch aufgeregter bin wenn die Hallen größer werden, liebe ich was ich tue und die Zeit verfliegt jedes Mal viel zu schnell – schon wenn wir den letzten Song des Sets spielen, würde ich am liebsten direkt weitermachen.“

Live 2025:

20.03. Osnabrück, Botschaft

21.03. Dortmund, FZW

22.03. Aurich, Stadthalle

23.03. Hannover, Capitol

26.03. Köln, Carlswerk Victoria

27.03. Stuttgart, Im Wizemann

28.03. Mannheim, Capitol

29.03. München, Muffathalle

30.03. Frankfurt a.M., Batschkapp

01.04. Erlangen, E-Werk

02.04. Leipzig, Täubchenthal

03.04. Dresden, Alter Schlachthof

04.04. Berlin, Huxley’s Neue Welt

05.04. Magdeburg, Factory

10.04. Kiel, Die Pumpe

11.04. Hamburg, Große Freiheit 36