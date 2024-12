Florian Künstler veröffentlicht neue Single “Das Leben hier vermissen”

Regenduft. Frisch gemähtes Gras. Die Wärme, wenn der Frühling kommt. Es gibt so Vieles, für das es sich zu leben lohnt. Die Tränen auf der Wange, wenn man Filme schaut. Gespräche, wo man die Zeit vergisst. Das Verliebtsein. Ja, dieses Leben hat so viel zu bieten. Das alles und noch viel mehr würde Florian Künstler vermissen, wie er in seiner neuen, ans Herz gehenden Single offenbart. Mit „DAS LEBEN HIER VERMISSEN“ (VÖ: 20.12.) unterstreicht der herausragende Songwriter und Geschichtenerzähler einmal mehr seine Gabe, tiefgehende Lyrics mit seiner gefühlvollen Stimme verschmelzen zu lassen. Eine Liebeserklärung ans Leben – vorgetragen von einem Musiker und Menschen, der die kleinen und großen Dinge unseres Daseins zu schätzen weiß.

„Ich kann mich in mein 80-jähriges Ich versetzen und habe keine Angst zu scheitern, weil ich schon weit unten war“, gewährt Künstler einen Einblick in seine Seelen- und Gedankenwelt. Mal von den Eindrücken unserer wunderschönen Erde euphorisiert, mal voller Melancholie besingt er nun das Geschenk, das sich Leben nennt. Der Vollblut- und frühere Straßenmusiker bedient die gesamte Palette der Gefühle und erzeugt mit seinem Gesang Bilder, die aus dem Leben gegriffen sind.

Wer sich das Musikvideo zum Song ansieht, begleitet Florian Künstler auf eine Reise an jene Orte, die unser Leben bereichern. Dorthin, wo man das fließende Wasser eines Baches durch die Hände gleiten lassen kann. Und dorthin, wo das Leben tobt und uns der Duft kulinarischer Köstlichkeiten betört. Der Singer-Songwriter lässt sein Publikum an der Schönheit der Natur und der „Stille der Berge, wo man die Autos nicht hört“ teilhaben. Ebenso macht er kein Geheimnis daraus, dass er sich an den Lichtern, „wenn der Rummel beginnt“ erfreuen kann. Fernab von jeglichem Schwarz-Weiß-Denken blickt der Interpret also auf sämtliche Schätze unserer farbenfrohen und facettenreichen Erde. Romantisch. Träumerisch. Und dennoch im Hier und Jetzt.

Seine musikalische Botschaft, das Leben mit all seinen Wundern schätzen zu lernen, wird demnächst auch in dem Film „Das Leben ist jetzt – The Real Life Guys“ zu hören sein und für die passende Untermalung sorgen. Nach seiner fast restlos ausverkauften Clubtour 2024 Künstler ab Frühjahr 2025 zudem die größeren Hallen ansteuern – mit seinen gefeierten Songs wie KLEINER FINGER SCHWUR oder WEISSE HAARE, der kürzlich übrigens in einer neuen Piano Version erschienen ist, im Gepäck. Eines steht fest: Die tiefe Verbundenheit mit dem Publikum, die Florian Künstler so liebt und die er insbesondere bei seinen Konzerten verspürt, gehört zu den Dingen in seinem Leben, die er am allermeisten vermissen würde.

FLORIAN KÜNSTLER – LIVE 2025

20.03. – Osnabrück, Botschaft

21.03. – Dortmund, FZW

22.03. – Aurich, Stadthalle

23.03. – Hannover, Capitol

26.03. – Köln, Carlswerk Victoria

27.03. – Stuttgart, Im Wizemann

28.03. – Mannheim, Capitol

29.03. – München, Muffathalle

30.03. – Frankfurt a.M., Batschkapp

01.04. – Erlangen, E-Werk

02.04. – Leipzig, Täubchenthal

03.04. – Dresden, Alter Schlachthof

04.04. – Berlin, Huxley’s Neue Welt

05.04. – Magdeburg, Factory

10.04. – Kiel, Die Pumpe

11.04. – Hamburg, Große Freiheit 36