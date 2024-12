Songwriterin OSKA aus Wien veröffentlicht neue Single „The Final Straw“

Die Indie-Pop Singer-Songwriterin OSKA veröffentlicht heute ihre neue Single „The Final Straw“. Der Song ist eine gefühlvolle Erkundung jener scheinbar unbedeutenden Momente, die sich zu etwas viel Tieferem summieren. Durch ihr sanftes, introspektives Storytelling fängt OSKA die Erfahrung eines schlechten Tages ein, der sich zu der Erkenntnis eines gebrochenen Herzens entwickelt.

Sie beschreibt: „The Final Straw reads like a list of things that go wrong. I wrote it thinking about how those small moments, on their own, don’t seem like much. Missing a train, losing something, and then realizing there’s a bigger hurt underneath it all – heartbreak. The song is really about that moment when it hits you that it’s not just a bad day; it’s the fact that someone you cared about didn’t feel the same, and they didn’t treat you right – and somehow, you let it happen.“

Mit einer delikaten Mischung aus Melancholie und Verletzlichkeit lädt OSKA die Hörer:innen dazu ein, über diese stillen, schmerzhaften Erkenntnisse nachzudenken, die kommen, wenn wir sie am wenigsten erwarten, verpackt in ihre charakteristischen sanften Melodien und zu Herzen gehenden Lyrics.

OSKAs Debütalbum „My World, My Love, Paris“ aus dem Jahr 2022 enthält 12 Songs, in denen OSKA Geschichten über ihr Familienleben und die Erfahrungen einer jungen Person, die in der Welt aufwächst, miteinander verwebt. Mit Offenheit und Charme kommt ihr authentisches Ich in ehrlicher Lyrik und zarten Melodien zum Vorschein.

OSKA wuchs in einem kleinen Dorf in Niederösterreich auf und zog mit 18 Jahren nach Wien, um ihrer ersten Liebe, der Musik, nachzugehen. Sie fing an, auf den Straßen und Plätzen der Hauptstadt als Straßenmusikerin zu arbeiten, während sie gleichzeitig Pop- und Jazzgesang studierte. 2020 unterschrieb sie bei Nettwerk und veröffentlichte ihre Debüt-EP „Honeymoon Phase“, die große Anerkennung bei den Kritikern fand. Die fünf Songs des Albums haben mehr als 8 Millionen Spotify-Streams erreicht und brachten ihr den XA Music Export Award beim Waves Vienna Festival 2020 und den Amadeus Austrian Music Award für „Best Sound“ im Jahr 2022 ein. Weitere News von OSKA folgen!