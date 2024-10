Jesper Munk: Neue Single und Video

„Ivory Tower“ ist der dritte und letzte Teil des urbanen Beziehungsdramas, welches Jesper Munk bereits in den vorangegangenen Singles „Yesterdaze“ und „Tiny Heart“ zu skizzieren wusste. Während „Tiny Heart“ in nostalgischen Schwarz-Weiß-Bildern das erste Verliebtsein, die Schmetterlinge im Bauch, aber auch das schleichende Sich-aneinander-gewöhnen-und-dann-doch-im-Alltag-angekommen-zu-sein zeigte, handelte „Yesterdaze“ schon von der unumgänglichen Trennung. „Ivory Tower“ hingegen ist mehr oder minder das Herzstück.

Jesper sagt, der Song sei „ein Zugeständnis meines eigenen Privilegs im Kontexts dieser Beziehung, in welcher ich meine Partnerin vom Elfenbeinturm stoße. Beim genaueren Hinhören fällt auf, dass ich natürlich selbst schon auf diesem Elfenbeinturm verweile, sonst wäre ich ja wohl selbst kaum im Stande jemand anderen von Besagtem zu stoßen. Well, well, look who’s talking…“

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Jesper Munk kündigt außerdem zustätzlich zu seinen 2024er Tourdaten weitere Shows für 2025 an:

Jesper Munk Live: Yesterdaze Tour 2024

16.10.2024 – R25 Kulturschlachthof, Düsseldorf

27.10.2024 – BÜZ, Minden

07.11.2024 – Cairo, Würzburg

09.11.2024 – Kneipenfestival, Bayreuth

13.11.2024 – Jaki, Köln

14.11.2024 – Gdanska, Oberhausen

15.11.2024 – Kleine Freiheit, Osnabrück

16.11.2024 – Lagerhaus, Bremen

21.11.2024 – Beatpol, Dresden

22.11.2024 – Franz Mehlhose, Erfurt

26.11.2024 – Club Stereo, Nürnberg

27.11.2024 – Volkstheater, München

28.11.2024 – Eventhalle Westpark, Ingolstadt

29.11.2024 – Rocket Club, Landshut

01.12.2024 – BB Forum, Algasing

03.12.2024 – Heimathafen, Berlin

05.12.2024 – Peter-Weiss-Haus, Rostock

06.12.2024 – LUX, Hannover

07.12.2024 – Trafo, Jena

11.12.2024 – Conne Island, Leipzig

12.12.2024 – Schon Schön, Mainz

13.12.2024 – Merlin, Stuttgart

14.12.2024 – Lindenkeller, Freising

Solo:

18.01.2025 – Westtorhalle, Murnau

19.01.2025 – Kinowerkstatt, Wasserberg

20.01.2025 – Mood Club, Memmingen

21.01.2025 – Café Museum, Passau

22.01.2025 – Café Wolf, Graz

23.01.2025 – Café Freiraum, Übersee

24.01.2025 – Bahnhof, Kötzting, Bahnhof

25.01.2025 – Gold, Ulm

26.01.2025 – Werkhalle, Ravensburg

w/ The Cassets Heads

19.02.2025 – KGB, Langenberg

20.02.2025 – Mezz, Breda (NL)

21.02.2025 – Supersonic, Paris (FR)

22.02.2025 – ECI, Roermond (NL)

23.02.2025 – Engelstede, Groningen (NL)

25.02.2025 – das Haus, Ludwigshafen

26.02.2025 – Ostentor Kino, Regensburg

27.02.2025 – Kfz, Marburg

28.02.2025 – Junkyard, Dortmund

01.03.2025 – Knust, Hamburg