Thompson Twins: 40 Jahre „Into The Gap“

Zur Feier des 40. Jubiläums von ‚Into The Gap‘ wird das Album neu aufgelegt! Das ursprünglich im Februar 1984 veröffentlichte vierte Album der Thompson Twins erreichte auf beiden Seiten des Atlantiks Multi-Platin-Status. Es hielt sich drei Wochen lang auf Platz eins in Großbritannien und erreichte die Top Ten in den USA. Das Album brachte ganze vier Hit-Singles hervor: ‚Hold Me Now‘, (Top 5 in den UK und USA), ‚Doctor! Doctor!‘, ‚You Take Me Up‘ und ‚Sister of Mercy‘.

Das Album wurde in den Abbey Road Studios von Frank Arkwright remastert und wird als umfassendes 3-CD-Set neu aufgelegt. Dieses enthält neue Begleittexte mit Interviews mit allen drei Bandmitgliedern, eine limitierte Auflage auf rotem Vinyl, eine digitale Deluxe-Version und eine exklusive Dolby Atmos Digital- und Blu-ray-Version auf superdeluxeedition.com. David Kosten hat die Dolby Atmos-Version abgemischt.

In den vergangenen 40 Jahren seit dem kommerziellen Höhepunkt ihrer Karriere wurden die Thompson Twins heute endlich als stille Visionäre anerkannt.

Die Band präsentierte sich in einer Formation bestehend aus unterschiedlichen Geschlechtern und Ethnien. Musikalisch ließen sie sich besonders von Einflüssen aus dem Nahen Osten und Jamaika inspirieren, die sie anschließend mit Unterstützung neuster Technologien und dem Produzenten Alex Sadkin (Grace Jones, Robert Palmer, Bob Marley And The Wailers) mixten und in den berühmten Compass Point Studios auf den Bahamas produzierten.

Nachdem sich die ursprüngliche, sieben-köpfige Formation der Band aufgelöst hatte, nahm das verbleibende Trio bestehend aus Tom Bailey, Alannah Currie und Joe Leeway, das bahnbrechende Album „Quick Step & Side Kick“ auf, das in den USA die Top 40 erreichte und im Vereinigten Königreich auf Platz 2 landete. Tom Bailey erinnert sich an diese Zeit zurück: „Wir waren keine Band mehr, sondern plötzlich eigene Ingenieure von Popmusik. Wir teilten uns die Arbeit folgendermaßen auf: Alannah schrieb unsere Texte, ich schrieb unsere Musik und Joe, der vom Theater kam, war für unsere Live-Shows zuständig und arbeitete stets eng mit Alannah an der visuellen Präsentation unserer Band.“

Der Wandel zum Trio bedeutete auch eine musikalische Veränderung. Rückblickend sagt Alannah: „Der Grund, warum wir überhaupt in der Lage waren die Tracks in dieser Form zu produzieren, war, dass wir den Synthesizer und die Drum-Maschine für uns entdeckt hatten. Plötzlich waren wir in der Lage groß-klingende Platten mit nur drei Leuten im Studio zu realisieren. Unser Ziel war es traditionelle Instrumente und Takte mit großen Synthesizer-Sounds zu kombinieren und somit die menschliche Wärme mit den kühlen Klängen von Maschinen zu verbinden. Vor allem in Amerika wurde uns ständig vorgeworfen, dass unsere Songs ja keine ‚echte Musik‘ sei, da wir das populäre Konzept des Rock’n’Roll und die Verwendung von Gitarren zugunsten von Synthesizern und Perkussion, ablehnten.“

Tom fügt dessen hinzu, dass Alannahs Texte der Schlüssel dazu waren, die Musik wahrhaftig zur Geltung kommen zu lassen: „Alannah, die unsere Texte schrieb, war absolut notwendig, um unsere Musik universell werden zu lassen. Die Worte mussten einerseits uns als Band etwas bedeuten, aber gleichzeitig auch zugänglich für all die anderen Personen da draußen sein, die wir nicht persönlich kennen und die an einem Samstagabend zu neuer Musik tanzen wollen. Alannahs Texte widerspiegeln einerseits ihre Gedanken und passten dennoch perfekt zu meiner Art der Performance. Somit konnte ich ihre lyrischen Ideen vollständig übernehmen und umzusetzen.“

Auch Joe Leeway erkennt Alannahs Pioniergeist an: „Die Dinge werden heutzutage einfach anders gehandhabt. Bis hin zu Doja Cat haben Frauen nun ihr eigenes Publikum und eine damit einhergehende Autorität. Die heutigen Generationen erinnern sich kaum mehr daran, dass es damals anders war. Ich habe viel von Alannah gelernt, die viel zu dem gegenwärtigen Respekt für Frauen in einer von weiterhin männlich dominierten Welt beigetragen hat. Dass Alannah für unsere Texte verantwortlich war, trug damals definitiv dazu bei.“

Nach Fertigstellung des Albums gingen die Thompson Twins 1984 auf Tournee, um das Album zu promoten. Die Band tourte ausgiebig durch die USA, spielte ihre eigenen Shows und große Stadien als Support von The Police. Die harte Arbeit des Trios zahlte sich noch im gleichen Jahr in den USA aus, als ‚Into The Gap‘ auf Platz 10 der Billboard Hot 100 einstieg und die Band, zu der auch zwei spätere Mitglieder von The Cure gehörten, eine 50-tägige Tournee absolvierte, bei der sie unter anderem ausverkaufte Shows in der New Yorker Radio City Music Hall und der Hollywood Bowl in Los Angeles spielten.

Es sollte noch weitere Höhepunkte in der Karriere der Band erreicht werden – darunter der gemeinsame Auftritt mit Madonna und Nile Rodgers bei Live Aid, sowie das unterschätzte Album ‚Here’s To Future Days‘. Dennoch blieb „Into The Gap“ der monumentale Erfolg der Band, mit dem die Thompson Twins den Zeitgeist ihrer Generation getroffen haben und dessen Popularität sich über zwei Kontinente erstreckte. Es war ein sehr weiter und rasanter Weg dorthin, der in einem besetzen Haus in Clapham, London, begann, in dem die Band sieben Jahre zuvor ihre Gründung feierte. Um den Kreis des Albums zu schließen, ging Tom Bailey vor kurzem noch auf Welttournee und performte das Erfolgs-Album in voller Länge vor einem treuen Publikum, welches erneut in den Genuss der klassischen Hits der Thompson Twins kommen durfte.

Die rote LP-Variante und Dolby Atmos Versionen von ‘Into The Gap’ beinhalten die klassischen 9-Tracks des Original-Albums; die 3CD-Set, digitale Deluxe Version und SDE Blu-ray Edition weisen die folgenden Titel auf:

